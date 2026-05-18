В Приморье приостановили выдачу и замену водительских прав - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Приморье приостановили выдачу и замену водительских прав
07:46 18.05.2026
 
В Приморье приостановили выдачу и замену водительских прав

ГАИ Приморья приостановила выдачу и замену водительских прав из-за сбоя

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - ПРАЙМ. Госавтоинспекция Приморского края из-за технического сбоя временно приостановила выдачу и замену водительских удостоверений, сообщает региональная ГАИ в своем канале на платформе "Макс".
"В связи с техническим сбоем программного обеспечения в экзаменационных подразделениях Приморского края временно приостановлено оказание государственных услуг по выдаче и замене водительских удостоверений. В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов", - говорится в сообщении.
О возобновлении выдачи и замены прав будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся граждан, сообщает ГАИ.
 
