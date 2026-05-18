Прокуратура Парижа заявила о новых жертвах преступлений Эпштейна
2026-05-18T00:01+0300
ПАРИЖ, 17 мая - ПРАЙМ. Власти Франции после возобновления в начале года расследования вокруг парижской квартиры скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна получили информацию о том, что еще примерно 10 человек являются жертвами его преступлений во Франции, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.
К возобновлению расследования вокруг парижской квартиры Эпштейна в феврале призвала французская неправительственная организация (НПО) по защите несовершеннолетних от сексуального насилия "Невинность в опасности" (Innocence en danger), которая объявила, что хочет собрать свидетельства со стороны жертв Эпштейна, находящихся во Франции. Телеканал BFMTV сообщал 2 апреля со ссылкой на главу НПО Омейру Селье, что организация получила десятки свидетельств от возможных жертв.
"В начале этого года после публикации так называемых "файлов Эпштейна" я… призвала собрать свидетельства, чтобы (молчавшие до того – ред.) жертвы высказались. (С того момента выступило – ред.) чуть более 20 человек, некоторые из которых нам были уже известны по другим делам... но мы обнаружили и новых жертв... которых до этого совсем не знали, их около 10 человек", – заявила Бекко в эфире радиостанции RTL.
По словам Бекко, прокуратура Парижа проводит проверки и собирает свидетельства этих жертв, часть из которых живет за границей. Только после завершения сбора свидетельств правоохранители смогут систематизировать полученную информацию и начать допрашивать первых подозреваемых, а также анализировать найденные в ходе расследования улики, добавила она.
В ходе расследования сотрудники прокуратуры также работают с огромным объемом материалов по делу Эпштейна, содержащим около 1,5 миллионов материалов из архивов скандально известного финансиста. Цель расследования заключается в выявлении любых потенциальных посредников Эпштейна во Франции, которые могли быть замешаны в его преступлениях и заниматься поиском и отправкой людей на остров финансиста, уличенного в преступлениях сексуального характера. Кроме того, Париж готовится обратиться с просьбами о содействии в этом расследовании к компетентным органам иностранных государств, уточнила Бекко.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Прокурор Парижа Бекко: власти получили данные о 10 жертвах преступлений Эпштейна
