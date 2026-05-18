Производитель просекко подал в суд на "Мысхако" - 18.05.2026, ПРАЙМ
Производитель просекко подал в суд на "Мысхако"
Производитель просекко подал в суд на "Мысхако"
Итальянский производитель просекко Ruggeri & C просит арбитражный суд Москвы запретить краснодарскому производителю вина "Мысхако" и столичному продавцу... | 18.05.2026, ПРАЙМ
13:57 18.05.2026
 
Производитель просекко подал в суд на "Мысхако"

МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Итальянский производитель просекко Ruggeri & C просит арбитражный суд Москвы запретить краснодарскому производителю вина "Мысхако" и столичному продавцу алкоголя "Рисэ" использовать шесть товарных знаков со словесным элементом Ruggeri, а также взыскать с ответчиков более 191 миллиона рублей компенсации, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 4 мая, оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 30 июля.
В иске перечислено шесть международных товарных знаков. Один из них чисто словесный, остальные – комбинированные, содержащие также графические элементы. Знаки признаны во многих странах мира, в том числе в России. Зарегистрированы они в период с 2014 по 2022 год и действуют для двух классов товаров, включающих алкогольные и безалкогольные напитки.
Винодельня Ruggeri & C - один из основателей производства просекко, сообщает сайт компании, находящейся в итальянском регионе Венето.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков.
Основной вид деятельности ООО "Рисэ", принадлежащего на паритетных началах гендиректору Ивану Паткину и Роману Живову – "торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах".
 
