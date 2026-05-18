https://1prime.ru/20260518/prosekko-870017789.html

Производитель просекко подал в суд на "Мысхако"

Производитель просекко подал в суд на "Мысхако" - 18.05.2026, ПРАЙМ

Производитель просекко подал в суд на "Мысхако"

Итальянский производитель просекко Ruggeri & C просит арбитражный суд Москвы запретить краснодарскому производителю вина "Мысхако" и столичному продавцу... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T13:57+0300

2026-05-18T13:57+0300

2026-05-18T13:57+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg

МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Итальянский производитель просекко Ruggeri & C просит арбитражный суд Москвы запретить краснодарскому производителю вина "Мысхако" и столичному продавцу алкоголя "Рисэ" использовать шесть товарных знаков со словесным элементом Ruggeri, а также взыскать с ответчиков более 191 миллиона рублей компенсации, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 4 мая, оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 30 июля. В иске перечислено шесть международных товарных знаков. Один из них чисто словесный, остальные – комбинированные, содержащие также графические элементы. Знаки признаны во многих странах мира, в том числе в России. Зарегистрированы они в период с 2014 по 2022 год и действуют для двух классов товаров, включающих алкогольные и безалкогольные напитки. Винодельня Ruggeri & C - один из основателей производства просекко, сообщает сайт компании, находящейся в итальянском регионе Венето. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности ООО "Рисэ", принадлежащего на паритетных началах гендиректору Ивану Паткину и Роману Живову – "торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах".

https://1prime.ru/20260512/vino-869875788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия