Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/pshenitsa-870020601.html
Россия увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан
Россия увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан - 18.05.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан
Россия в первом квартале текущего года многократно увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, выяснило РИА... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T16:05+0300
2026-05-18T16:05+0300
сельское хозяйство
россия
казахстан
китай
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года многократно увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Так, поставки пшеницы выросли до 76,7 миллиона долларов - это в 6 раз больше, чем в первом квартале 2025 года, когда экспорт составлял 12,7 миллиона долларов. Поставки овса увеличились до 578,9 тысячи долларов, что в 32 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. Россия в прошлом квартале по-прежнему осталась главным экспортером пшеницы для Казахстана, значительно обходя Китай с показателем в 115,2 тысячи долларов, и Германию (135,3 тысячи долларов). Также страна остается лидером в экспорте в республику ячменя, поставки которого увеличились в 1,7 раза в годовом выражении - до 9,1 миллиона долларов. Что касается ржи, которую в Казахстан ввозит только Россия, ее экспорт в первом квартале вырос в 2,2 раза в годовом выражении, до 940,2 тысячи долларов. В то же время поставки риса снизились в 2 раза и составили 575,6 тысячи долларов. Поставки кукурузы, в свою очередь, увеличились в 3,5 раза - до 1,5 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20260518/kraby-870011151.html
казахстан
китай
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, казахстан, китай, германия
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
16:05 18.05.2026
 
Россия увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан

Экспорт российской пшеницы в Казахстан вырос в 6 раз, овса — в 32 раза

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года многократно увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
Так, поставки пшеницы выросли до 76,7 миллиона долларов - это в 6 раз больше, чем в первом квартале 2025 года, когда экспорт составлял 12,7 миллиона долларов. Поставки овса увеличились до 578,9 тысячи долларов, что в 32 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
Лов крабов - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Южная Корея увеличила импорт крабов из России
08:20
Россия в прошлом квартале по-прежнему осталась главным экспортером пшеницы для Казахстана, значительно обходя Китай с показателем в 115,2 тысячи долларов, и Германию (135,3 тысячи долларов). Также страна остается лидером в экспорте в республику ячменя, поставки которого увеличились в 1,7 раза в годовом выражении - до 9,1 миллиона долларов.
Что касается ржи, которую в Казахстан ввозит только Россия, ее экспорт в первом квартале вырос в 2,2 раза в годовом выражении, до 940,2 тысячи долларов. В то же время поставки риса снизились в 2 раза и составили 575,6 тысячи долларов. Поставки кукурузы, в свою очередь, увеличились в 3,5 раза - до 1,5 миллиона долларов.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала