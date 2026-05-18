Россия увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан
2026-05-18T16:05+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года многократно увеличила экспорт пшеницы и овса в Казахстан по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Так, поставки пшеницы выросли до 76,7 миллиона долларов - это в 6 раз больше, чем в первом квартале 2025 года, когда экспорт составлял 12,7 миллиона долларов. Поставки овса увеличились до 578,9 тысячи долларов, что в 32 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. Россия в прошлом квартале по-прежнему осталась главным экспортером пшеницы для Казахстана, значительно обходя Китай с показателем в 115,2 тысячи долларов, и Германию (135,3 тысячи долларов). Также страна остается лидером в экспорте в республику ячменя, поставки которого увеличились в 1,7 раза в годовом выражении - до 9,1 миллиона долларов. Что касается ржи, которую в Казахстан ввозит только Россия, ее экспорт в первом квартале вырос в 2,2 раза в годовом выражении, до 940,2 тысячи долларов. В то же время поставки риса снизились в 2 раза и составили 575,6 тысячи долларов. Поставки кукурузы, в свою очередь, увеличились в 3,5 раза - до 1,5 миллиона долларов.
Экспорт российской пшеницы в Казахстан вырос в 6 раз, овса — в 32 раза
