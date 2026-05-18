Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат в экономике
Резервы для повышения зарплат в российской экономике еще есть, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
2026-05-18T00:16+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Резервы для повышения зарплат в российской экономике еще есть, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"В ситуации дефицита кадров… предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. И резервы для повышения зарплат в экономике еще есть", - сказал Решетников в интервью газете РБК.
По его словам, рост заработных плат подтверждается не только статистикой Росстата, но и данными крупнейших сервисов по поиску вакансий.
"При этом меняется структура экономики, рост в разных отраслях идет неравномерно. Где-то потребность в кадрах оказывается более острой, где-то менее. Поэтому объективно идут межотраслевые перетоки. Росстат ежемесячно публикует данные об изменении заработных плат по отраслям. Мы видим, что лидеры по росту зарплат постоянно меняются", - добавил министр.
По данным Росстата, рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
