Инфляция в России устойчиво замедляется, заявил Решетников

Инфляция в России устойчиво замедляется и аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) все больше и больше, считает министр...

2026-05-18T00:16+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России устойчиво замедляется и аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) все больше и больше, считает министр экономического развития Максим Решетников. "Инфляция действительно устойчиво замедляется - год к году 5,5 процента на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года", - сказал Решетников в интервью РБК. При этом, добавил он, индекс цен производителей промышленных товаров по итогам I квартала снизился на 4% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах - на 0,6%. "Это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению. То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП. Пространство для маневра есть", - пояснил министр. Как воспользоваться маневром - "снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно" - это исключительная прерогатива Банка России, подчеркнул Решетников. Он напомнил, что по прогнозу Минэкономразвития в текущем году инфляция составит 5,2%. Министр также отметил, что при ускорении экономики власти страны не ожидают ускорения инфляции. "Задача правительства и Банка России — обеспечение сбалансированного роста. Это означает одновременно и устойчивый экономический рост, и инфляцию в пределах таргета. Это достижимая цель, если совместно обеспечивать баланс спроса и предложения, расширение внутреннего производства, повышение производительности труда и гибкости рынка, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития", - заключил он.

