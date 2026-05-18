https://1prime.ru/20260518/rosfinmonitoring-870009567.html
В Росфинмониторинге призвали регулировать точки обмена криптовалют
В Росфинмониторинге призвали регулировать точки обмена криптовалют - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге призвали регулировать точки обмена криптовалют
Точки обмена криптовалют на традиционные фиатные деньги в России должны регулироваться так же жестко, как банки; сейчас отсутствие регулирования в этой сфере... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T06:18+0300
2026-05-18T06:18+0300
2026-05-18T06:18+0300
финансы
россия
росфинмониторинг
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009567.jpg?1779074316
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Точки обмена криптовалют на традиционные фиатные деньги в России должны регулироваться так же жестко, как банки; сейчас отсутствие регулирования в этой сфере является слабым звеном, которым пользуются преступники, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Сейчас существует регуляторный арбитраж между очень жестким банковским регулированием и его полным отсутствием в обороте криптовалют. Это опять же то самое слабое звено, которым могут пользоваться преступники, - через эту инфраструктуру проще отмывать преступные доходы. Это слабое звено должно быть исключено", - сказал Негляд.
Он напомнил, что Госдума уже рассматривает законопроект о регулировании оборота криптовалюты. "Конечно, мы поддерживаем этот законопроект и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Идея заключается в том, чтобы регулировать точки обмена фиатной валюты на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки", - сказал замглавы Росфинмониторинга.
Противника законопроекта, по словам Негляда, считают неправильным регулирование этой сферы, поскольку, по их мнению, это вытолкнет участников сектора в серую зону.
"На самом деле регулирование - это абсолютно нормальный, правильный цивилизованный подход. Сейчас это все в нерегулируемой зоне. А когда будет введено регулирование, то ты будешь либо выполнять требования, либо окажешься в серой зоне. Это абсолютно нормально", – заявил он.
Кроме того, замглавы ведомства напомнил, что регулирование оборота криптовалют - это одно из требований ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF). Если страна его не выполнит и не наладит эффективное правоприменение в этой сфере, это негативно повлияет на ее оценку со стороны организации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, росфинмониторинг, госдума
Финансы, РОССИЯ, Росфинмониторинг, Госдума
В Росфинмониторинге призвали регулировать точки обмена криптовалют
Росфинмониторинг: точки обмена криптовалют на фиатные деньги должны регулироваться жестко
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Точки обмена криптовалют на традиционные фиатные деньги в России должны регулироваться так же жестко, как банки; сейчас отсутствие регулирования в этой сфере является слабым звеном, которым пользуются преступники, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Сейчас существует регуляторный арбитраж между очень жестким банковским регулированием и его полным отсутствием в обороте криптовалют. Это опять же то самое слабое звено, которым могут пользоваться преступники, - через эту инфраструктуру проще отмывать преступные доходы. Это слабое звено должно быть исключено", - сказал Негляд.
Он напомнил, что Госдума уже рассматривает законопроект о регулировании оборота криптовалюты. "Конечно, мы поддерживаем этот законопроект и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Идея заключается в том, чтобы регулировать точки обмена фиатной валюты на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки", - сказал замглавы Росфинмониторинга.
Противника законопроекта, по словам Негляда, считают неправильным регулирование этой сферы, поскольку, по их мнению, это вытолкнет участников сектора в серую зону.
"На самом деле регулирование - это абсолютно нормальный, правильный цивилизованный подход. Сейчас это все в нерегулируемой зоне. А когда будет введено регулирование, то ты будешь либо выполнять требования, либо окажешься в серой зоне. Это абсолютно нормально", – заявил он.
Кроме того, замглавы ведомства напомнил, что регулирование оборота криптовалют - это одно из требований ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF). Если страна его не выполнит и не наладит эффективное правоприменение в этой сфере, это негативно повлияет на ее оценку со стороны организации.