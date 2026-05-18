Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на $8 млн

2026-05-18T07:18+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли арахис на 7,9 миллиона долларов против 6,9 миллиона в марте. Сумма импорта увеличилась на 14,5% в месячном выражении. По итогам апреля Россия сохранила за собой место крупнейшего покупателя бразильского арахиса. В тройку главных импортеров также вошли Алжир (6,7 миллиона долларов) и Нидерланды (1,9 миллиона долларов).

