Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на $8 млн
2026-05-18T07:18+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли арахис на 7,9 миллиона долларов против 6,9 миллиона в марте. Сумма импорта увеличилась на 14,5% в месячном выражении. По итогам апреля Россия сохранила за собой место крупнейшего покупателя бразильского арахиса. В тройку главных импортеров также вошли Алжир (6,7 миллиона долларов) и Нидерланды (1,9 миллиона долларов).
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании ввезли арахис на 7,9 миллиона долларов против 6,9 миллиона в марте. Сумма импорта увеличилась на 14,5% в месячном выражении.
По итогам апреля Россия сохранила за собой место крупнейшего покупателя бразильского арахиса. В тройку главных импортеров также вошли Алжир (6,7 миллиона долларов) и Нидерланды (1,9 миллиона долларов).
 
