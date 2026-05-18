https://1prime.ru/20260518/rossija-870010093.html
Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на $8 млн
Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на $8 млн - 18.05.2026, ПРАЙМ
Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на $8 млн
Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T07:18+0300
2026-05-18T07:18+0300
2026-05-18T07:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
бразилия
алжир
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870010093.jpg?1779077938
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании ввезли арахис на 7,9 миллиона долларов против 6,9 миллиона в марте. Сумма импорта увеличилась на 14,5% в месячном выражении.
По итогам апреля Россия сохранила за собой место крупнейшего покупателя бразильского арахиса. В тройку главных импортеров также вошли Алжир (6,7 миллиона долларов) и Нидерланды (1,9 миллиона долларов).
бразилия
алжир
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, бразилия, алжир, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, АЛЖИР, НИДЕРЛАНДЫ
Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на $8 млн
Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на восемь миллионов долларов
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала арахис из Бразилии почти на 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании ввезли арахис на 7,9 миллиона долларов против 6,9 миллиона в марте. Сумма импорта увеличилась на 14,5% в месячном выражении.
По итогам апреля Россия сохранила за собой место крупнейшего покупателя бразильского арахиса. В тройку главных импортеров также вошли Алжир (6,7 миллиона долларов) и Нидерланды (1,9 миллиона долларов).