Россияне рассказали, сколько денег носят в кошельке - 18.05.2026, ПРАЙМ
Россияне рассказали, сколько денег носят в кошельке
Россияне рассказали, сколько денег носят в кошельке
2026-05-18T03:17+0300
SuperJob: россияне носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100" - говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет, на вопросы ответило 11 600 граждан из всех округов страны.
Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которую носит с собой россиянин, составила 4300 рублей – на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%.
Одинаковую среднюю сумму в 4500 рублей носят с собой жители сразу шести городов-миллионников: Москвы (при этом 29% москвичей и 26% петербуржцев все еще пользуются исключительно безналичными), Воронежа, Казани, Екатеринбурга, Ростова и Краснодара.
При этом меньше всего респондентов, пользующихся только безналичными средствами, оказалось среди жителей Нижнего Новгорода, которые, однако, носят с собой самую маленькую сумму по сравнению со всеми остальными городами - 3500 рублей.
Аналитики также выяснили разницу в платежных предпочтениях в зависимости от дохода, возраста и образования. Респонденты, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, не только носят с собой в среднем больше денег, и пользуются наличными чаще, чем те, кто зарабатывает меньше.
В свою очередь, молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, респонденты же старше 45 лет обычно берут 4800 рублей. А россияне, имеющие среднее профессиональное образование, обходятся всего 1900 рублями – в то время как обладатели высшего образования держат при себе 4700 рублей наличными.
 
