Россияне могут без виз посетить более 80 стран мира, также доступен упрощенный въезд в еще 38 стран, включая Египет, Индию и Южную Корею, напомнила перед... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T04:41+0300

МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Россияне могут без виз посетить более 80 стран мира, также доступен упрощенный въезд в еще 38 стран, включая Египет, Индию и Южную Корею, напомнила перед сезоном отпусков первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. "Россияне сегодня могут посетить более 80 стран мира без оформления визы. Это впечатляющий показатель, который свидетельствует о последовательной работе, направленной на упрощение международных контактов и развитие туризма, бизнеса и культурных связей", - сказала политик РИА Новости. По словам Перминовой, среди безвизовых направлений — такие популярные и перспективные страны, как Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, ОАЭ, а также наши близкие партнеры по СНГ и ЕАЭС. "Кроме того, доступен упрощенный въезд в еще 38 стран, включая Египет, Индию и Южную Корею. Это говорит о том, что Россия активно выстраивает диалог с самыми разными регионами мира, предлагая комфортные условия для взаимного обмена", - сказала законодатель. Сенатор также отметила, что путешественникам важно помнить о стандартных правилах: наличие действующего загранпаспорта, соблюдение сроков пребывания и, при необходимости, наличие обратных билетов или подтверждение брони отеля. Для тех, кому требуется электронная виза или виза по прибытии, процесс также максимально упрощен. "Особо хочу отметить динамику, которая наблюдается на восточном направлении. Китай - наш стратегический партнер - в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года ввел для россиян удобный безвизовый режим с возможностью пребывания в КНР на срок до 30 дней. Уверена, что мы сможем договориться о его продлении после 14 сентября, а затем и об окончательном установлении, что станет важнейшим шагом, который откроет новые возможности для деловых поездок, туризма и укрепления наших гуманитарных связей", - сказала Перминова. Расширение безвизовых возможностей — "это прямое свидетельство укрепления позиции России на международной арене и результат нашей дипломатии", считает законодатель. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

туризм, бизнес, китай, кнр, бразилия, владимир путин, снг