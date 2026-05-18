https://1prime.ru/20260518/rossijane-870008060.html

Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой

Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой - 18.05.2026, ПРАЙМ

Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой

Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T05:39+0300

2026-05-18T05:39+0300

2026-05-18T05:39+0300

бизнес

россия

общество

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870008060.jpg?1779071948

МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "Поколение старше 50 лет любит горький кофе, другие вкусы его не интересуют", - поделился он. Предприниматель рассказал, что устраивал дегустации, на которых подавал горький кофе и кофе с более мягкими вкусовыми качествами и фруктовыми нотками. Представители старшего поколения говорили Хилону, что горький кофе – настоящий, а остальные разновидности – слишком кислые. "Для старшего поколения кофе с кислинкой непривычен", - отметил бизнесмен.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , санкт-петербург