Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/rossijane-870008060.html
Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой
Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой - 18.05.2026, ПРАЙМ
Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой
Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T05:39+0300
2026-05-18T05:39+0300
бизнес
россия
общество
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870008060.jpg?1779071948
МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "Поколение старше 50 лет любит горький кофе, другие вкусы его не интересуют", - поделился он. Предприниматель рассказал, что устраивал дегустации, на которых подавал горький кофе и кофе с более мягкими вкусовыми качествами и фруктовыми нотками. Представители старшего поколения говорили Хилону, что горький кофе – настоящий, а остальные разновидности – слишком кислые. "Для старшего поколения кофе с кислинкой непривычен", - отметил бизнесмен.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
05:39 18.05.2026
 
Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой

Основатель Macondo Хилон: россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Поколение старше 50 лет любит горький кофе, другие вкусы его не интересуют", - поделился он.
Предприниматель рассказал, что устраивал дегустации, на которых подавал горький кофе и кофе с более мягкими вкусовыми качествами и фруктовыми нотками. Представители старшего поколения говорили Хилону, что горький кофе – настоящий, а остальные разновидности – слишком кислые.
"Для старшего поколения кофе с кислинкой непривычен", - отметил бизнесмен.
 
БизнесРОССИЯОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала