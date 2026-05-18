https://1prime.ru/20260518/rosstandart-870005665.html

Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей

Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей - 18.05.2026, ПРАЙМ

Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей

Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей, его планируют ввести в сентябре текущего года, рассказали РИА Новости в ведомстве. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T01:16+0300

2026-05-18T01:16+0300

2026-05-18T01:16+0300

бизнес

россия

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870005665.jpg?1779056204

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей, его планируют ввести в сентябре текущего года, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса для безопасности детей", - отметили в Росстандарте. ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозок детей и обучающихся. Документ направлен на то, чтобы проводилась системная работа по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут повлиять на безопасность перевозки. Отмечается, что оценивать риски необходимо на всех этапах: во время подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также движения по маршруту. Например, нужно проводить регулярный мониторинг инцидентов и событий, которые могут быть потенциально опасны. В документе уточняется также и то, как нужно реагировать на нештатные ситуации. "Внедрение ГОСТа позволит перевести организацию перевозок детей и обучающихся от преимущественно регламентного контроля к системному управлению рисками, направленному на предупреждение происшествий и повышение надежности транспортного процесса", - заключили в Росстандарте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстандарт