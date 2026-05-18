"Ростех" привез в Харбин модернизированные вертолеты Ка-32 и Ми-171

"Ростех" привез на X Российско-Китайское ЭКСПО в Харбин модернизированные вертолеты Ка-32 и Ми-171, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T04:53+0300

бизнес

россия

китай

кнр

харбин

ростех

мотор сич

ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" привез на X Российско-Китайское ЭКСПО в Харбин модернизированные вертолеты Ка-32 и Ми-171, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов на полях ЭКСПО. "Ростех" - огромная корпорация, это хорошо известно, у нас 800 предприятий, это очень большая многопрофильная корпорация, нельзя объять необъятное, поэтому мы взяли буквально три-четыре образца продукции, которые в Китае хорошо известны, которые сейчас прошли глубокую модернизацию, и их не стыдно показать", - рассказал Кладов. Он отметил, что "Ростех" привез модернизированный Ка-32, который "очень удачно работает". По словам Кладова, "несколько десятков" таких машин уже поставлено в Китай, они работают "в пожарной службе и в полиции Шанхая". "Он хорош тем, что у него соосная схема, это единственный в мире вертолет с соосной схемой, он не требует хвоста со стабилизатором, поэтому он легко маневрирует между небоскребами и, если случается пожар на верхних этажах, вертолет зависает напротив окна и из водяной пушки просто пожар сбивает и тушит", - пояснил директор по международному сотрудничеству "Ростеха". Кроме того, Кладов уточнил, что эта машина "очень хороша для эвакуации, как санитарно-медицинский вертолет, как VIP-машина и так далее". Корпорация привезла на ЭКСПО и "рабочую лошадку" - вертолет Ми-171, который является модификацией Ми-17 и, по словам Кладова, уже стал самым популярным в КНР. "Их здесь более 400 в Китае, более 400 вертолетов, это, наверное, самый популярный вертолет в Китае, хотя они сейчас тоже выпускают вертолеты и свои, и свои, которые сделаны на основе прототипов Eurocopter, но это все вертолеты маленькие, легкие, среднего класса, а по их классификации Ми-17- это тяжелый вертолет, у него больше грузоподъемность", - пояснил Кладов. Кладов подчеркнул, что это хорошая военно-транспортная машина, уточнив, что сейчас выполняется несколько контрактов на поставки Ми-171. "Я вице-премьеру КНР (Чжан Гоцину - ред.) об этом рассказывал и сказал, что обе машины прошли глубокую модернизацию, там сейчас новые двигатели ВК-2500, их производит Климовский завод, который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех", - добавил он. Кладов отметил, что эти двигатели гораздо мощнее чем те, которые использовались раньше. "Давно еще стояли двигатели украинского производства "Мотор Сич", мы их полностью импортозаместили и выпускаем теперь более мощные, более надежные отечественные двигатели - и ни от кого не зависим", - резюмировал он.

