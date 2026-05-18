В "Ростехе" рассказали о продажах гражданских вертолетов в Китае
2026-05-18T05:05+0300
ХАРБИН (Китай), 18 мая – ПРАЙМ. Вертолеты "Ростеха" занимают треть рынка гражданской транспортной авиации КНР, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов. "Очень значительный процент вертолетов в Китае, в военно-транспортной авиации, наверное, практически 100%, а вот в гражданской транспортной авиации треть рынка точно мы занимаем", - заявил Кладов на полях X российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Он отметил, что все остальные производители - американский Sikorsky, европейский Eurocopter - занимают по сегменту. "Китайцы сейчас тоже выпускают неплохие вертолеты, но у них легкие машины, они не такие тяжелые, как наши, то есть в плане мощности, грузоподъемности, потолка (российским вертолетам - ред.) пока равных нет", - добавил он. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
Кладов: вертолеты "Ростеха" занимают треть рынка гражданской транспортной авиации КНР
