В "Ростехе" рассказали о продажах гражданских вертолетов в Китае - 18.05.2026, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о продажах гражданских вертолетов в Китае
В "Ростехе" рассказали о продажах гражданских вертолетов в Китае
2026-05-18T05:05+0300
2026-05-18T05:20+0300
05:05 18.05.2026 (обновлено: 05:20 18.05.2026)
 
Кладов: вертолеты "Ростеха" занимают треть рынка гражданской транспортной авиации КНР

ХАРБИН (Китай), 18 мая – ПРАЙМ. Вертолеты "Ростеха" занимают треть рынка гражданской транспортной авиации КНР, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.
"Очень значительный процент вертолетов в Китае, в военно-транспортной авиации, наверное, практически 100%, а вот в гражданской транспортной авиации треть рынка точно мы занимаем", - заявил Кладов на полях X российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Он отметил, что все остальные производители - американский Sikorsky, европейский Eurocopter - занимают по сегменту.
"Китайцы сейчас тоже выпускают неплохие вертолеты, но у них легкие машины, они не такие тяжелые, как наши, то есть в плане мощности, грузоподъемности, потолка (российским вертолетам - ред.) пока равных нет", - добавил он.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
 
