"Ростех" предложил китайским партнерам производство вертолетов Ка-226Т - 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T05:17+0300

ХАРБИН (Китай), 18 мая – ПРАЙМ. "Ростех" предлагает китайским партнерам организовать производство вертолетов Ка-226Т на территории КНР, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. "Мы предлагаем китайским партнерам Ка-226Т, есть такая машина Ка-226, мы предлагаем организовать производство здесь, в КНР, готовы передать лицензию и производить в Китае", - заявил Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Он рассказал, что "Ростех" уже провел два раунда переговоров в Шэньчжэне. "Одна из китайских hightech-компаний хотела бы на основе этого вертолета сделать беспилотный вариант, китайцы очень хороши в производстве беспилотников. Это еще один возможный вариант сотрудничества", - добавил он. Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

