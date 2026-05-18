Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" предложил китайским партнерам производство вертолетов Ка-226Т - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/rostehi-870007767.html
"Ростех" предложил китайским партнерам производство вертолетов Ка-226Т
"Ростех" предложил китайским партнерам производство вертолетов Ка-226Т - 18.05.2026, ПРАЙМ
"Ростех" предложил китайским партнерам производство вертолетов Ка-226Т
"Ростех" предлагает китайским партнерам организовать производство вертолетов Ка-226Т на территории КНР, заявил РИА Новости директор по международному... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T05:17+0300
2026-05-18T05:17+0300
бизнес
промышленность
россия
китай
кнр
харбин
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870007767.jpg?1779070678
ХАРБИН (Китай), 18 мая – ПРАЙМ. "Ростех" предлагает китайским партнерам организовать производство вертолетов Ка-226Т на территории КНР, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. "Мы предлагаем китайским партнерам Ка-226Т, есть такая машина Ка-226, мы предлагаем организовать производство здесь, в КНР, готовы передать лицензию и производить в Китае", - заявил Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Он рассказал, что "Ростех" уже провел два раунда переговоров в Шэньчжэне. "Одна из китайских hightech-компаний хотела бы на основе этого вертолета сделать беспилотный вариант, китайцы очень хороши в производстве беспилотников. Это еще один возможный вариант сотрудничества", - добавил он. Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
китай
кнр
харбин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, китай, кнр, харбин, ростех
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Харбин, Ростех
05:17 18.05.2026
 
"Ростех" предложил китайским партнерам производство вертолетов Ка-226Т

"Ростех" предложил китайским партнерам организовать производство вертолетов Ка-226Т в КНР

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ХАРБИН (Китай), 18 мая – ПРАЙМ. "Ростех" предлагает китайским партнерам организовать производство вертолетов Ка-226Т на территории КНР, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Мы предлагаем китайским партнерам Ка-226Т, есть такая машина Ка-226, мы предлагаем организовать производство здесь, в КНР, готовы передать лицензию и производить в Китае", - заявил Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
Он рассказал, что "Ростех" уже провел два раунда переговоров в Шэньчжэне.
"Одна из китайских hightech-компаний хотела бы на основе этого вертолета сделать беспилотный вариант, китайцы очень хороши в производстве беспилотников. Это еще один возможный вариант сотрудничества", - добавил он.
Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
 
БизнесПромышленностьРОССИЯКИТАЙКНРХарбинРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала