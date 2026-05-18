https://1prime.ru/20260518/rostehi-870008533.html

"Ростех" представит новый сверхтяжелый двигатель в ближайшие годы

"Ростех" представит новый сверхтяжелый двигатель в ближайшие годы - 18.05.2026, ПРАЙМ

"Ростех" представит новый сверхтяжелый двигатель в ближайшие годы

"Ростех" работает над новым сверхтяжелым двигателем и представит его в ближайшие годы, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T05:57+0300

2026-05-18T05:57+0300

2026-05-18T05:57+0300

харбин

рф

ростех

мотор сич

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870008533.jpg?1779073038

ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" работает над новым сверхтяжелым двигателем и представит его в ближайшие годы, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов. "Мы работаем над сверхтяжелым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию (украинского завода - ред.) "Мотор Сич", и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем", - заявил Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

харбин

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

харбин, рф, ростех, мотор сич