"Ростех" представит новый сверхтяжелый двигатель в ближайшие годы
2026-05-18T05:57+0300
ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" работает над новым сверхтяжелым двигателем и представит его в ближайшие годы, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.
"Мы работаем над сверхтяжелым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию (украинского завода - ред.) "Мотор Сич", и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем", - заявил Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
