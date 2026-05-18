"Ростех" представит новый сверхтяжелый двигатель в ближайшие годы
ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" работает над новым сверхтяжелым двигателем и представит его в ближайшие годы, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов. "Мы работаем над сверхтяжелым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию (украинского завода - ред.) "Мотор Сич", и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем", - заявил Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
харбин, рф, ростех, мотор сич
05:57 18.05.2026
 
