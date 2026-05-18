"Ростех" откроет в Китае еще три розничных магазина с янтарем

2026-05-18T06:15+0300

ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" ведет переговоры по открытию в Китае еще трех розничных магазинов с янтарем, они появятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов. "Еще мы, конечно, привезли наш бестселлер, калининградский янтарь. Мы в прошлом году привозили сюда янтарь - девочкам буквально обрывали рукава на платьях, смели все с прилавка, китайцы очень любят янтарь, для них этот камень имеет магическую силу", - рассказал Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. По его словам, в Китае очень много фальшивого янтаря. "На смоле из янтарной пыли лепят, поддельный янтарь поступает из разных стран, а у нас они настоящий, у нас это просто законсервированное солнце, и это очень и очень ценится", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству госкорпорации. Он отметил, что Китай - "большой рынок" для российского янтаря, при этом в корпорации "пошли дальше" и продают различные изделия. "Не просто янтарь, а изделия из янтаря: это ювелирные изделия, это платья инкрустированные, китайцы даже хотят отделывать янтарем руль и панели в люксовых машинах. Есть разные проекты", - пояснил Кладов. По его словам, год назад открыли первый специализированный янтарный магазин в Шэньчжэне на юге Китая. "Сейчас ведутся деловые переговоры, будем открывать одновременно в Шанхае и в Гуанчжоу еще два магазина, и на очереди янтарный магазин в Пекине, то есть у нас будет четыре янтарных магазина в Китае", - резюмировал Кладов. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

