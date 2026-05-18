Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" откроет в Китае еще три розничных магазина с янтарем - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/rostehi-870009327.html
"Ростех" откроет в Китае еще три розничных магазина с янтарем
"Ростех" откроет в Китае еще три розничных магазина с янтарем - 18.05.2026, ПРАЙМ
"Ростех" откроет в Китае еще три розничных магазина с янтарем
"Ростех" ведет переговоры по открытию в Китае еще трех розничных магазинов с янтарем, они появятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, заявил РИА Новости директор по... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T06:15+0300
2026-05-18T06:15+0300
бизнес
россия
китай
пекин
шанхай
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870009327.jpg?1779074129
ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" ведет переговоры по открытию в Китае еще трех розничных магазинов с янтарем, они появятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов. "Еще мы, конечно, привезли наш бестселлер, калининградский янтарь. Мы в прошлом году привозили сюда янтарь - девочкам буквально обрывали рукава на платьях, смели все с прилавка, китайцы очень любят янтарь, для них этот камень имеет магическую силу", - рассказал Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. По его словам, в Китае очень много фальшивого янтаря. "На смоле из янтарной пыли лепят, поддельный янтарь поступает из разных стран, а у нас они настоящий, у нас это просто законсервированное солнце, и это очень и очень ценится", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству госкорпорации. Он отметил, что Китай - "большой рынок" для российского янтаря, при этом в корпорации "пошли дальше" и продают различные изделия. "Не просто янтарь, а изделия из янтаря: это ювелирные изделия, это платья инкрустированные, китайцы даже хотят отделывать янтарем руль и панели в люксовых машинах. Есть разные проекты", - пояснил Кладов. По его словам, год назад открыли первый специализированный янтарный магазин в Шэньчжэне на юге Китая. "Сейчас ведутся деловые переговоры, будем открывать одновременно в Шанхае и в Гуанчжоу еще два магазина, и на очереди янтарный магазин в Пекине, то есть у нас будет четыре янтарных магазина в Китае", - резюмировал Кладов. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
китай
пекин
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, пекин, шанхай, ростех
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Шанхай, Ростех
06:15 18.05.2026
 
"Ростех" откроет в Китае еще три розничных магазина с янтарем

"Ростех" планирует открыть в Китае еще три розничных магазина с янтарем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ХАРБИН (Китай), 18 мая - ПРАЙМ. "Ростех" ведет переговоры по открытию в Китае еще трех розничных магазинов с янтарем, они появятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.
"Еще мы, конечно, привезли наш бестселлер, калининградский янтарь. Мы в прошлом году привозили сюда янтарь - девочкам буквально обрывали рукава на платьях, смели все с прилавка, китайцы очень любят янтарь, для них этот камень имеет магическую силу", - рассказал Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
По его словам, в Китае очень много фальшивого янтаря.
"На смоле из янтарной пыли лепят, поддельный янтарь поступает из разных стран, а у нас они настоящий, у нас это просто законсервированное солнце, и это очень и очень ценится", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству госкорпорации.
Он отметил, что Китай - "большой рынок" для российского янтаря, при этом в корпорации "пошли дальше" и продают различные изделия.
"Не просто янтарь, а изделия из янтаря: это ювелирные изделия, это платья инкрустированные, китайцы даже хотят отделывать янтарем руль и панели в люксовых машинах. Есть разные проекты", - пояснил Кладов.
По его словам, год назад открыли первый специализированный янтарный магазин в Шэньчжэне на юге Китая.
"Сейчас ведутся деловые переговоры, будем открывать одновременно в Шанхае и в Гуанчжоу еще два магазина, и на очереди янтарный магазин в Пекине, то есть у нас будет четыре янтарных магазина в Китае", - резюмировал Кладов.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
 
БизнесРОССИЯКИТАЙПекинШанхайРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала