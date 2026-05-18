В Сбербанке призвали выводить на рынок многоуровневую экосистему технологий - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке призвали выводить на рынок многоуровневую экосистему технологий
2026-05-18T04:26+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российским IT-компаниям стоит выводить на рынок не "коробочные" решения, которые отвечают лишь на внешние вызовы, точечно решая проблемы, но сразу выстраивать стратегию, создавая многоуровневую экосистему технологий, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологий" Сбербанка Кирилл Меньшов. "Мы выводим на рынок не "коробки", а многоуровневую экосистему технологий. Почему это важно именно сейчас? Российский вендорский рынок большую часть 2020-х отвечал на импортозамещение через "коробочные" продукты: повторить SAP, дублировать Oracle и так далее. Это ответ на внешние вызовы, но не стратегия", - сообщил он. "Мы реализуем во внешний контур не конкретное решение, а возможность построить на нашем стеке то, чего у заказчика еще нет. Это тот самый сдвиг, который прошли гиперскейлеры 10 лет назад - и который российскому рынку нужно повторить, пока окно открыто", - добавил Меньшов. Он пояснил, что компания строит внутренние решения с расчетом на внешний рынок. Так, если платформа выдерживает масштаб, требования и нагрузку, то у нее есть запас зрелости для самых требовательных сценариев в других компаниях и отраслях. Но каждое решение должно сначала доказать свою состоятельность по результатам промышленной эксплуатации.
04:26 18.05.2026
 
В Сбербанке призвали выводить на рынок многоуровневую экосистему технологий

