Восточный сектор Арктики остается самым сложным участком Севморпути
2026-05-18T06:24+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Восточный сектор Арктики в зимнее время остается самым сложным участком Северного морского пути, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.
"Восточный сектор в зимнее время года для нас пока остается самым сложным", - сказала Ильина.
При этом навигация в западной части акватории Севморпути с привлечением ледокольного флота и с использованием качественного гидрометобеспечения не представляет трудности, добавила она.
Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской и азиатской частями континента, проходящий по акватории российского арктического шельфа.
ААНИИ: Восточный сектор Арктики остается самым сложным участком Севморпути
