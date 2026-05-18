Восточный сектор Арктики остается самым сложным участком Севморпути - 18.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Восточный сектор Арктики в зимнее время остается самым сложным участком Северного морского пути, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина. "Восточный сектор в зимнее время года для нас пока остается самым сложным", - сказала Ильина. При этом навигация в западной части акватории Севморпути с привлечением ледокольного флота и с использованием качественного гидрометобеспечения не представляет трудности, добавила она. Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской и азиатской частями континента, проходящий по акватории российского арктического шельфа.

