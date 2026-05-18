Суд оштрафовал Epic Games за отказ локализовать персональные данные россиян
2026-05-18T14:14+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию-разработчика компьютерных игр Epic Games за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал виновной компанию Epic Games, Inc по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Epic Games — американская компания-разработчик компьютерных игр и программного обеспечения, была создана более 30 лет назад.
Суд оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян