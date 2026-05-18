Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это не остановить": в США сделали тревожное заявление о начале революции - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/ssha-870006857.html
"Это не остановить": в США сделали тревожное заявление о начале революции
"Это не остановить": в США сделали тревожное заявление о начале революции - 18.05.2026, ПРАЙМ
"Это не остановить": в США сделали тревожное заявление о начале революции
США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T04:43+0300
2026-05-18T04:52+0300
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит", — написала она, отметив, что нынешняя администрация нарушила обещание не начинать войны.Тейлор Грин пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти."Я позабочусь об этом. Покончим с этой войной. Это глупо", — пообещала экс-конгрессвумен.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, вашингтон, дональд трамп
США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
04:43 18.05.2026 (обновлено: 04:52 18.05.2026)
 
"Это не остановить": в США сделали тревожное заявление о начале революции

Экс-конгрессвумен Грин предупредила о революции в США из-за ввода десанта в Иран

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги
Американские флаги - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Американские флаги. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит", — написала она, отметив, что нынешняя администрация нарушила обещание не начинать войны.
Тейлор Грин пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти.
"Я позабочусь об этом. Покончим с этой войной. Это глупо", — пообещала экс-конгрессвумен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
 
СШАИРАНВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала