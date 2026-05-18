"Это не остановить": в США сделали тревожное заявление о начале революции

США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

2026-05-18T04:43+0300

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит", — написала она, отметив, что нынешняя администрация нарушила обещание не начинать войны.Тейлор Грин пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти."Я позабочусь об этом. Покончим с этой войной. Это глупо", — пообещала экс-конгрессвумен.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.

