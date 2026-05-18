Госдеп одобрил продажу Бельгии ракет AGM-184 для F-35

2026-05-18T22:10+0300

ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Государственный департамент США в понедельник одобрил продажу Бельгии авиационных ракет AGM-184 на сумму 236 миллионов долларов для установки на американские истребители F-35, стоящие на вооружении Брюсселя, сообщили в ведомстве. "Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Бельгии вооружения и военной техники - ракет AGM-184 Joint Strike Missiles и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет до 236 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что продажа должна улучшить способность Бельгии отвечать на текущие и будущие угрозы за счет расширения боевых возможностей истребителей F-35. "Продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО", - добавили в госдепартаменте.

