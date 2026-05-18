https://1prime.ru/20260518/starbucks--870014623.html
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России - 18.05.2026, ПРАЙМ
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T10:57+0300
2026-05-18T10:57+0300
2026-05-18T10:57+0300
бизнес
технологии
россия
москва
starbucks
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/05/829010574_0:70:1025:646_1920x0_80_0_0_d0282debfe4597dd0aa2191147baab37.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, а в мае текущего года Роспатент принял решение о регистрации Под фирменным логотипом компания сможет продавать в России кофейные напитки, различные аксессуары и другие товары. При этом ранее Starbucks лишился аналогичного логотипа в России - Роспатент принимал решение о его регистрации в ноябре 2016 года, после чего срок действия товарного знака истек, и ранее в текущем году ведомство внесло в свою базу соответствующую информацию. Под этим брендом компания могла продавать и производить в России травяной чай, витаминизированные напитки, а также алкоголь. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмены Тимур Юнусов (Тимати), Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
https://1prime.ru/20260513/sega--869890241.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/05/829010574_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_46453ace3c83c9ad982997375abc818f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, москва, starbucks, роспатент
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Starbucks, Роспатент
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Starbucks зарегистрировала в России товарный знак с черно-белым логотипом