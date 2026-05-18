Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/starbucks--870014623.html
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России - 18.05.2026, ПРАЙМ
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T10:57+0300
2026-05-18T10:57+0300
бизнес
технологии
россия
москва
starbucks
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/05/829010574_0:70:1025:646_1920x0_80_0_0_d0282debfe4597dd0aa2191147baab37.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, а в мае текущего года Роспатент принял решение о регистрации Под фирменным логотипом компания сможет продавать в России кофейные напитки, различные аксессуары и другие товары. При этом ранее Starbucks лишился аналогичного логотипа в России - Роспатент принимал решение о его регистрации в ноябре 2016 года, после чего срок действия товарного знака истек, и ранее в текущем году ведомство внесло в свою базу соответствующую информацию. Под этим брендом компания могла продавать и производить в России травяной чай, витаминизированные напитки, а также алкоголь. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмены Тимур Юнусов (Тимати), Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
https://1prime.ru/20260513/sega--869890241.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/05/829010574_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_46453ace3c83c9ad982997375abc818f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва, starbucks, роспатент
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Starbucks, Роспатент
10:57 18.05.2026
 
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России

Starbucks зарегистрировала в России товарный знак с черно-белым логотипом

© flickr.com / re-alityКофейня Starbucks
Кофейня Starbucks - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Кофейня Starbucks . Архивное фото
© flickr.com / re-ality
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, а в мае текущего года Роспатент принял решение о регистрации
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Sega зарегистрировала в России товарный знак
13 мая, 12:56
Под фирменным логотипом компания сможет продавать в России кофейные напитки, различные аксессуары и другие товары.
При этом ранее Starbucks лишился аналогичного логотипа в России - Роспатент принимал решение о его регистрации в ноябре 2016 года, после чего срок действия товарного знака истек, и ранее в текущем году ведомство внесло в свою базу соответствующую информацию.
Под этим брендом компания могла продавать и производить в России травяной чай, витаминизированные напитки, а также алкоголь.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмены Тимур Юнусов (Тимати), Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАStarbucksРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала