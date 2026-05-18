Starbucks зарегистрировала товарный знак в России

2026-05-18T10:57+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, а в мае текущего года Роспатент принял решение о регистрации Под фирменным логотипом компания сможет продавать в России кофейные напитки, различные аксессуары и другие товары. При этом ранее Starbucks лишился аналогичного логотипа в России - Роспатент принимал решение о его регистрации в ноябре 2016 года, после чего срок действия товарного знака истек, и ранее в текущем году ведомство внесло в свою базу соответствующую информацию. Под этим брендом компания могла продавать и производить в России травяной чай, витаминизированные напитки, а также алкоголь. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмены Тимур Юнусов (Тимати), Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

