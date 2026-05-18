Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра временно закрыта - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/storona-870010529.html
Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра временно закрыта
Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра временно закрыта - 18.05.2026, ПРАЙМ
Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра временно закрыта
Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта, движение организовано по... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T07:40+0300
2026-05-18T07:40+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870010529.jpg?1779079207
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта, движение организовано по внешней стороне, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее сообщалось, что движение временно закрыто в обоих направлениях на участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве. На участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов с понедельника временно не взимается плата. "На участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
07:40 18.05.2026
 
Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра временно закрыта

Внутренняя сторона МСД на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе закрыта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта, движение организовано по внешней стороне, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что движение временно закрыто в обоих направлениях на участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве. На участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов с понедельника временно не взимается плата.
"На участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала