https://1prime.ru/20260518/turtsija-870007988.html
В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси
В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси
Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого,... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T05:27+0300
2026-05-18T05:27+0300
2026-05-18T05:39+0300
бизнес
туризм
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870007988.jpg?1779071992
СТАМБУЛ, 18 мая – ПРАЙМ. Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая. "Пиратское" такси в Турции действует нелегально, водителей можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки как правило ниже, чем у официальных такси, предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира. "Ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам – каждого оштрафуют на 3800 лир. Мы регулярно проводим проверки, дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. Попытка сэкономить на поездке приведет к потерям", - рассказал Аккая. Аккая ранее сообщил агентству, что за одну неделю в результате рейдов пресечена деятельность восьми "пиратских" такси.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, турция
В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси
Глава палаты водителей такси Аккая: пассажирам "пиратского" такси в Турции грозит штраф
СТАМБУЛ, 18 мая – ПРАЙМ. Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая.
"Пиратское" такси в Турции действует нелегально, водителей можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки как правило ниже, чем у официальных такси, предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира.
"Ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам – каждого оштрафуют на 3800 лир. Мы регулярно проводим проверки, дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. Попытка сэкономить на поездке приведет к потерям", - рассказал Аккая.
Аккая ранее сообщил агентству, что за одну неделю в результате рейдов пресечена деятельность восьми "пиратских" такси.