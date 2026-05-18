В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси - 18.05.2026, ПРАЙМ
В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси
2026-05-18T05:27+0300
2026-05-18T05:39+0300
05:27 18.05.2026 (обновлено: 05:39 18.05.2026)
 
В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси

Глава палаты водителей такси Аккая: пассажирам "пиратского" такси в Турции грозит штраф

СТАМБУЛ, 18 мая – ПРАЙМ. Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая.
"Пиратское" такси в Турции действует нелегально, водителей можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки как правило ниже, чем у официальных такси, предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира.
"Ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам – каждого оштрафуют на 3800 лир. Мы регулярно проводим проверки, дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. Попытка сэкономить на поездке приведет к потерям", - рассказал Аккая.
Аккая ранее сообщил агентству, что за одну неделю в результате рейдов пресечена деятельность восьми "пиратских" такси.
 
