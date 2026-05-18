В Турции рассказали, что ждет пассажиров "пиратского" такси

Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого,...

2026-05-18T05:27+0300

СТАМБУЛ, 18 мая – ПРАЙМ. Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая. "Пиратское" такси в Турции действует нелегально, водителей можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки как правило ниже, чем у официальных такси, предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира. "Ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам – каждого оштрафуют на 3800 лир. Мы регулярно проводим проверки, дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. Попытка сэкономить на поездке приведет к потерям", - рассказал Аккая. Аккая ранее сообщил агентству, что за одну неделю в результате рейдов пресечена деятельность восьми "пиратских" такси.

