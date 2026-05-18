"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА
Христофору: Каллас отомстит Зеленскому за кризис в Прибалтике из-за украинских БПЛА
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава дипломатии ЕС Кая Каллас может отомстить Владимиру Зеленскому за возникший политический кризис в Прибалтике, связанный с украинскими беспилотными летательными аппаратами.
"Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок", — заявил он на своем канале в YouTube.
"Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок", — заявил он на своем канале в YouTube.
Христофору считает, что поведение Киева в странах Балтики и Финляндии испытывает терпение Брюсселя, и в скором времени ЕС может утратить терпение.
"Если европейцы предпримут какие-либо конкретные шаги в отношении Киева, то Зеленский окажется в незавидном положении", — добавил журналист.
Начиная с конца марта, украинские дроны неоднократно вторгались на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. В ответ Москва направила предупреждение Прибалтийским странам из-за их решения открыть воздушное пространство для беспилотников, атакующих Россию.
На прошлой неделе в Резекне упавший дрон оказался на территории нефтебазы. Анализ обломков показал, что это был украинский "Лютый". После этого Андрис Спрудс, возглавлявший Министерство обороны, заявил о своем уходе с должности. В четверг премьер-министр Эвика Силиня также объявила об отставке, уведя с собой все правительство.
Вчера Вилмантас Виткаускас, руководивший Национальным центром управления кризисами Литвы, сообщил о найденных на востоке страны обломках БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее призвал Украину избегать полетов беспилотников над эстонской территорией.