"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА - 18.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260518/ukraina-870008954.html
"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА
По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава дипломатии ЕС Кая Каллас может отомстить Владимиру Зеленскому за возникший политический кризис в... | 18.05.2026, ПРАЙМ
"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава дипломатии ЕС Кая Каллас может отомстить Владимиру Зеленскому за возникший политический кризис в Прибалтике, связанный с украинскими беспилотными летательными аппаратами.

"Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок", — заявил он на своем канале в YouTube.
Христофору считает, что поведение Киева в странах Балтики и Финляндии испытывает терпение Брюсселя, и в скором времени ЕС может утратить терпение.

"Если европейцы предпримут какие-либо конкретные шаги в отношении Киева, то Зеленский окажется в незавидном положении", — добавил журналист.

Начиная с конца марта, украинские дроны неоднократно вторгались на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. В ответ Москва направила предупреждение Прибалтийским странам из-за их решения открыть воздушное пространство для беспилотников, атакующих Россию.
На прошлой неделе в Резекне упавший дрон оказался на территории нефтебазы. Анализ обломков показал, что это был украинский "Лютый". После этого Андрис Спрудс, возглавлявший Министерство обороны, заявил о своем уходе с должности. В четверг премьер-министр Эвика Силиня также объявила об отставке, уведя с собой все правительство.

Вчера Вилмантас Виткаускас, руководивший Национальным центром управления кризисами Литвы, сообщил о найденных на востоке страны обломках БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее призвал Украину избегать полетов беспилотников над эстонской территорией.
