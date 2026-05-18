https://1prime.ru/20260518/ukraina-870008954.html

"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА

"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА - 18.05.2026, ПРАЙМ

"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за атак БПЛА

По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава дипломатии ЕС Кая Каллас может отомстить Владимиру Зеленскому за возникший политический кризис в... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T06:09+0300

2026-05-18T06:09+0300

2026-05-18T06:09+0300

мировая экономика

общество

украина

прибалтика

латвия

владимир зеленский

кая каллас

ес

youtube

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава дипломатии ЕС Кая Каллас может отомстить Владимиру Зеленскому за возникший политический кризис в Прибалтике, связанный с украинскими беспилотными летательными аппаратами."Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок", — заявил он на своем канале в YouTube.Христофору считает, что поведение Киева в странах Балтики и Финляндии испытывает терпение Брюсселя, и в скором времени ЕС может утратить терпение."Если европейцы предпримут какие-либо конкретные шаги в отношении Киева, то Зеленский окажется в незавидном положении", — добавил журналист.Начиная с конца марта, украинские дроны неоднократно вторгались на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. В ответ Москва направила предупреждение Прибалтийским странам из-за их решения открыть воздушное пространство для беспилотников, атакующих Россию.На прошлой неделе в Резекне упавший дрон оказался на территории нефтебазы. Анализ обломков показал, что это был украинский "Лютый". После этого Андрис Спрудс, возглавлявший Министерство обороны, заявил о своем уходе с должности. В четверг премьер-министр Эвика Силиня также объявила об отставке, уведя с собой все правительство.Вчера Вилмантас Виткаускас, руководивший Национальным центром управления кризисами Литвы, сообщил о найденных на востоке страны обломках БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее призвал Украину избегать полетов беспилотников над эстонской территорией.

https://1prime.ru/20260511/latviya-869831480.html

https://1prime.ru/20260511/litva-869841588.html

https://1prime.ru/20260504/estoniya-869661712.html

украина

прибалтика

латвия

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, прибалтика, латвия, владимир зеленский, кая каллас, ес, youtube, эстония