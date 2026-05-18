На Западе сделали неожиданное заявление об ударе по Украине

Украина лишилась ПВО на большей части территории страны, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T07:19+0300

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Украина лишилась ПВО на большей части территории страны, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис."Украинские оборонительные системы, действительно, очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет", — сказал эксперт.При этом аналитик подчеркнул, что на этом проблемы киевского режима не заканчиваются. Он обратил внимание на то, что украинские боевики не могут использовать истребители, переданные Западом, из-за отсутствия боеприпасов для них.Более того, отметил Меркурис, ВСУ столкнулись с огромной нехваткой живой силы, которую уже не покрывает даже силовая мобилизация. При этом жители страны все активнее оказывают сопротивление, добавил эксперт."Ситуация в воздухе и небе становится критической", — резюмировал Меркурис.Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

