Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал подробности о визите Путина в Китай - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/ushakov-870020899.html
Ушаков рассказал подробности о визите Путина в Китай
Ушаков рассказал подробности о визите Путина в Китай - 18.05.2026, ПРАЙМ
Ушаков рассказал подробности о визите Путина в Китай
Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил журналистам... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T16:25+0300
2026-05-18T16:25+0300
россия
мировая экономика
китай
рф
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861636964_0:66:1813:1086_1920x0_80_0_0_c9c85a1b6df4a643e3f9108a2eb504fe.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. "Весь комплекс двусторонних отношений мы будем обсуждать в ходе предстоящего официального визита", - отметил Ушаков. Кроме того, он выразил уверенность, что результатом предстоящего визита станет дальнейшее укрепление "всего комплекса многоплановых отношений" между двумя странами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия и Китай развивают отношения "во всех возможных областях", отметив, что, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивается взаимодействие в образовании, медицине, культуре.
https://1prime.ru/20260518/kitay-870009200.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861636964_0:0:1813:1360_1920x0_80_0_0_2d9c9007650ff6da3e48c4c3f10fd0e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, рф, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
16:25 18.05.2026
 
Ушаков рассказал подробности о визите Путина в Китай

Ушаков: в ходе визита Путина в Китай обсудят весь комплекс двусторонних отношений

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Весь комплекс двусторонних отношений мы будем обсуждать в ходе предстоящего официального визита", - отметил Ушаков.
Кроме того, он выразил уверенность, что результатом предстоящего визита станет дальнейшее укрепление "всего комплекса многоплановых отношений" между двумя странами.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия и Китай развивают отношения "во всех возможных областях", отметив, что, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивается взаимодействие в образовании, медицине, культуре.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
На Западе оценили значение визита Путина в Китай
06:15
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФВладимир ПутинЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала