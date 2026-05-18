Ушаков рассказал подробности о визите Путина в Китай
Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил журналистам... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T16:25+0300
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. "Весь комплекс двусторонних отношений мы будем обсуждать в ходе предстоящего официального визита", - отметил Ушаков. Кроме того, он выразил уверенность, что результатом предстоящего визита станет дальнейшее укрепление "всего комплекса многоплановых отношений" между двумя странами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия и Китай развивают отношения "во всех возможных областях", отметив, что, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивается взаимодействие в образовании, медицине, культуре.
