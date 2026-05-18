На Западе рассказали, чем обернулся для России визит Трампа в Китай

2026-05-18T05:44+0300

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Визит президента США Дональда Трампа в Китай продемонстрировал лидирующую позицию России в мире, такое мнение высказал политический обозреватель Уго Дионисио на портале Strategic Culture."Многополярный триумвират (Китай, Россия и Иран) не только пережил осаду, но и занял вершину", — пишет он.По словам автора, американское лидерство подошло к концу, а Россия вышла победителем в противостоянии с Западом. Теперь страны Глобального Юга всячески пытаются выстроить партнерские отношения с Москвой на взаимной основе, приветствуя возрождение многополярного мира, пояснил обозреватель."Правда заключается в том, что Российская Федерация выстояла, контратаковала и восстановила значительную часть своего потенциала и промышленного масштаба", — резюмирует автор.Трамп 13-15 мая посетил КНР с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США ранее заявил, что количество заказанных самолетов Boeing в рамках ранее объявленной сделки с Китаем может достичь 750. Ранее, по словам американского лидера, Пекин согласился на закупку 200 самолетов Boeing.

