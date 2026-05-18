Какой вклад позволит жить на проценты в 2026 году: точный расчет

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Жить на пассивный доход от вкладов и не работать — мечта многих россиян. Но большинство не знает, какой должна быть сумма, чтобы можно было без проблем существовать на проценты. Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин рассчитал, сколько денег потребуется для безбедной жизни.
💰 Какой доход нам нужен
Для расчётов взяты три уровня: прожиточный минимум, средняя зарплата по стране и средний желаемый доход.
Прожиточный минимум в 2026 году для трудоспособного населения составляет 20 644 рубля в месяц.
Средняя зарплата в России, по данным Росстата на начало 2026 года, — 103 612 рублей.
Желаемый доход россиян, согласно опросам финансовой онлайн-платформы Webbankir, в среднем равен 187 250 рублям.
📊 Пример расчётов для Сбербанка
Возьмём вклад Сбербанка "Лучший %" на год с ежемесячной выплатой процентов. Максимальная ставка — 9,55% годовых.
Формула: желаемый месячный доход × 12 месяцев ÷ процентная ставка (в долях).
Для прожиточного минимума: 20 644 × 12 / 0,0955 = 2 594 010 рублей
Для средней зарплаты: 103 612 × 12 / 0,0955 ≈ 13 020 000 рублей
Для желаемого дохода: 187 250 × 12 / 0,0955 ≈ 23 530 000 рублей
💰 Однако эти суммы — без учёта налога на проценты.
💸 Учитываем налог
В 2026 году необлагаемая сумма процентов по вкладам составляет 160 тысяч рублей в год. Всё, что выше, облагается налогом 13% (или 15% при очень высоком доходе).
Посчитаем налог для каждого случая (по ставке 13%). Годовой процентный доход:
Для прожиточного минимума: 247 728 руб. Налог: (247 728 – 160 000) × 0,13 = 11 404 руб. в год.
Для средней зарплаты: 1 243 344 руб. Налог: (1 243 344 – 160 000) × 0,13 = 140 835 руб. (в тексте ранее было 162 501 — пересчитаем) *Уточнение: 1 243 344 – 160 000 = 1 083 344 × 0,13 = 140 835 руб.*
Для желаемого дохода: 2 247 000 руб. Налог: (2 247 000 – 160 000) × 0,13 = 271 310 руб.
Чтобы получать желаемый доход после уплаты налогов, необходимую сумму вклада придётся увеличить:
Прожиточный минимум: ≈ 2,6 млн руб.
Средняя зарплата: ≈ 13,2 млн руб. (после уплаты налога чистый доход должен остаться 103 612 руб. в месяц)
Желаемый доход: ≈ 23,8 млн руб.
🏦 Сравнение с другими банками
Чем выше ставка, тем меньше нужная сумма. Рассмотрим три крупных банка (вклад на год с ежемесячной выплатой процентов, без учёта налога для простоты сравнения).
ВТБ – ставка 9,1%:
Прожиточный минимум: 2,7 млн руб.
Средняя зарплата: 13,8 млн руб.
Желаемый доход: 24,9 млн руб.
Альфа-Банк – "Альфа-Вклад" 11,84%:
Прожиточный минимум: 2,1 млн руб.
Средняя зарплата: 10,6 млн руб.
Желаемый доход: 19,2 млн руб.
Т-Банк – ставка 12%:
Прожиточный минимум: 2,0 млн руб.
Средняя зарплата: 10,5 млн руб.
Желаемый доход: 18,9 млн руб.
📌 Вывод
Чтобы жить на проценты со вклада, потребуется от 2 до 23,8 миллионов рублей в зависимости от банка и желаемого уровня дохода. И это без учёта инфляции (в 2026 году ожидается около 5,5%), которая обесценит сбережения. Чтобы уменьшить необходимую сумму, внимательно изучайте условия банков, используйте надбавки и выбирайте самые выгодные предложения.
Автор: Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
