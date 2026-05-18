https://1prime.ru/20260518/vklad-869713134.html

Какой вклад позволит жить на проценты в 2026 году: точный расчет

Какой вклад позволит жить на проценты в 2026 году: точный расчет - 18.05.2026, ПРАЙМ

Какой вклад позволит жить на проценты в 2026 году: точный расчет

Жить на пассивный доход от вкладов и не работать — мечта многих россиян. Но большинство не знает, какой должна быть сумма, чтобы можно было без проблем... | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T05:05+0300

2026-05-18T05:05+0300

2026-05-18T05:05+0300

мнения аналитиков

банки

финансы

минфин

росстат

доход по вкладу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869713134.jpg?1779069904

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Жить на пассивный доход от вкладов и не работать — мечта многих россиян. Но большинство не знает, какой должна быть сумма, чтобы можно было без проблем существовать на проценты. Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин рассчитал, сколько денег потребуется для безбедной жизни.💰 Какой доход нам нуженДля расчётов взяты три уровня: прожиточный минимум, средняя зарплата по стране и средний желаемый доход.📊 Пример расчётов для СбербанкаВозьмём вклад Сбербанка "Лучший %" на год с ежемесячной выплатой процентов. Максимальная ставка — 9,55% годовых.Формула: желаемый месячный доход × 12 месяцев ÷ процентная ставка (в долях).💰 Однако эти суммы — без учёта налога на проценты.💸 Учитываем налогВ 2026 году необлагаемая сумма процентов по вкладам составляет 160 тысяч рублей в год. Всё, что выше, облагается налогом 13% (или 15% при очень высоком доходе).Посчитаем налог для каждого случая (по ставке 13%). Годовой процентный доход:Чтобы получать желаемый доход после уплаты налогов, необходимую сумму вклада придётся увеличить:🏦 Сравнение с другими банкамиЧем выше ставка, тем меньше нужная сумма. Рассмотрим три крупных банка (вклад на год с ежемесячной выплатой процентов, без учёта налога для простоты сравнения).ВТБ – ставка 9,1%:Альфа-Банк – "Альфа-Вклад" 11,84%:Т-Банк – ставка 12%:📌 ВыводЧтобы жить на проценты со вклада, потребуется от 2 до 23,8 миллионов рублей в зависимости от банка и желаемого уровня дохода. И это без учёта инфляции (в 2026 году ожидается около 5,5%), которая обесценит сбережения. Чтобы уменьшить необходимую сумму, внимательно изучайте условия банков, используйте надбавки и выбирайте самые выгодные предложения.Автор: Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Алексей Родин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856789559_609:0:2657:2048_100x100_80_0_0_e0d2efa6bd7107ba263b7277e7627144.jpg

Алексей Родин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856789559_609:0:2657:2048_100x100_80_0_0_e0d2efa6bd7107ba263b7277e7627144.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Родин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856789559_609:0:2657:2048_100x100_80_0_0_e0d2efa6bd7107ba263b7277e7627144.jpg

мнения аналитиков, банки, финансы, минфин, росстат, доход по вкладу