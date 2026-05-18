ВС России начали бои внутри Рай-Александровки, заявил Пушилин

2026-05-18T00:01+0300

ДОНЕЦК, 17 мая – ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровки на славянском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе "Макс". Cело Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.

