"Они не в состоянии". На Западе выразили тревогу из-за произошедшего в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины (ВСУ) наблюдается существенная проблема с нехваткой кадров, отметил немецкий эксперт и историк Маттиас Уль.

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В Вооруженных Силах Украины (ВСУ) наблюдается существенная проблема с нехваткой кадров, отметил немецкий эксперт и историк Маттиас Уль. "Нехватка солдат, особенно пехоты, скорее всего, будет усугубляться. Вероятно, будет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые до сих пор были освобождены от обязательной военной службы", — цитирует его Süddeutsche Zeitung.По его мнению, из-за этого кадрового дефицита ВСУ не могут осуществлять широкомасштабные наступательные операции. В последние месяцы киевские власти сталкиваются с проблемой недостатка личного состава в военных подразделениях. Агрессивные действия работников военкоматов, задерживающих граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причинами скандалов и вызывают общественное недовольство. В интернете широко распространены видеозаписи, демонстрирующие насильственную мобилизацию в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя к ним силу и избивая. Местные жители стараются избегать призыва всеми возможными способами: незаконно покидая страну, поджигая ТЦК, прячась в своих домах и не выходя на улицу.

