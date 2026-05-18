ВСУ атаковали ЗАЭС третий день подряд

2026-05-18T20:56+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ, беспилотник атаковал территорию, где размещена списанная техника, сообщает пресс-служба станции. "Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций "Росатома", третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".

