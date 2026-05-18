Росимущество планирует объявить голландский аукцион по продаже ЮГК
Аукцион по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, включая долю в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) не состоялся из-за отсутствия заявок, | 18.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Аукцион по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, включая долю в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) не состоялся из-за отсутствия заявок, Росимущество планирует объявить голландский аукцион по продаже ЮГК 19 мая со снижением цены на 50%, сбор заявок продлится до 25 мая, а итоги аукциона будут подведены 26 мая, сообщили РИА Новости в Росимуществе. Как стало известно ранее в понедельник из данных торговой площадки "Росэлторг", заявки на аукцион Росимущества по продаже бывших активов Струкова, в том числе доли в ЮГК, не поступили. "Росимущество объявляет торги по продаже группы "Южуралзолото" на голландском аукционе. Проведенный 18 мая 2026 года электронный аукцион в отношении активов группы ЮГК признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Росимуществом планируется объявить голландский аукцион по продаже уже 19 мая 2026 года. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 25 мая 2026 года. Итоги голландского аукциона будут подведены 26 мая 2026 года", - говорится в сообщении. На голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи (до 81,01 миллиарда рублей). Шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3,24 миллиарда рублей). Ранее в апреле Росимущество оценило активы ПАО "Южуралзолото" для продажи: 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 миллиарда рублей, а все активы в совокупности - в 162,02 миллиарда рублей.
