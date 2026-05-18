Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это нас погубит". Ющенко сделал заявление о ситуации на Украине - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/yuschenko-870016158.html
"Это нас погубит". Ющенко сделал заявление о ситуации на Украине
"Это нас погубит". Ющенко сделал заявление о ситуации на Украине - 18.05.2026, ПРАЙМ
"Это нас погубит". Ющенко сделал заявление о ситуации на Украине
Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление по поводу того, что его соотечественники не проявляют желания учить украинский язык. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T12:30+0300
2026-05-18T12:30+0300
украина
сергей лавров
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75695/43/756954334_0:0:300:170_1920x0_80_0_0_86057b23f94018b7fc6f02fc0cb3ef18.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление по поводу того, что его соотечественники не проявляют желания учить украинский язык. "Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство — равнодушие миллионов, &lt;…&gt; которые скажут: "Ну не знаю язык", — жалуется он в интервью Наталье Мосейчук*.По его мнению, без украинского языка невозможно сохранить государственность страны. В начале мая языковой омбудсмен Елена Ивановская объявила о создании Координационного штаба по популяризации украинского языка, что следует за сообщениями о росте использования русского языка в стране. Украинские СМИ ранее отмечали, что в последнее время русский язык стал более распространённым на улицах, тогда как украинский встречается реже. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении длительного времени придерживались курса на активную дерусификацию и обязательную ассимиляцию. При этом, согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, почти половина населения Украины использует русский язык в быту.* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20260509/pesnya-869809947.html
https://1prime.ru/20260323/yazyk-868568310.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75695/43/756954334_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_6a1764fa3c9b1c2346c9c38df53d43a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сергей лавров, росфинмониторинг
УКРАИНА, Сергей Лавров, Росфинмониторинг
12:30 18.05.2026
 
"Это нас погубит". Ющенко сделал заявление о ситуации на Украине

Ющенко: миллионы украинцев не знают и не хотят изучать мову

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко. Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление по поводу того, что его соотечественники не проявляют желания учить украинский язык.
"Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство — равнодушие миллионов, <…> которые скажут: "Ну не знаю язык", — жалуется он в интервью Наталье Мосейчук*.
По его мнению, без украинского языка невозможно сохранить государственность страны.
Вечерний Киев, Украина
"Раздается посреди ночи". Песня "Матушка" вызвала скандал на Украине
9 мая, 17:52
В начале мая языковой омбудсмен Елена Ивановская объявила о создании Координационного штаба по популяризации украинского языка, что следует за сообщениями о росте использования русского языка в стране. Украинские СМИ ранее отмечали, что в последнее время русский язык стал более распространённым на улицах, тогда как украинский встречается реже.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении длительного времени придерживались курса на активную дерусификацию и обязательную ассимиляцию. При этом, согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, почти половина населения Украины использует русский язык в быту.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
"Вправить мозги". На Украины выступили с предложением по русскому языку
23 марта, 22:49
* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
УКРАИНАСергей ЛавровРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала