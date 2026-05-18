"Это нас погубит". Ющенко сделал заявление о ситуации на Украине

Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление по поводу того, что его соотечественники не проявляют желания учить украинский язык.

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление по поводу того, что его соотечественники не проявляют желания учить украинский язык. "Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство — равнодушие миллионов, <…> которые скажут: "Ну не знаю язык", — жалуется он в интервью Наталье Мосейчук*.По его мнению, без украинского языка невозможно сохранить государственность страны. В начале мая языковой омбудсмен Елена Ивановская объявила о создании Координационного штаба по популяризации украинского языка, что следует за сообщениями о росте использования русского языка в стране. Украинские СМИ ранее отмечали, что в последнее время русский язык стал более распространённым на улицах, тогда как украинский встречается реже. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении длительного времени придерживались курса на активную дерусификацию и обязательную ассимиляцию. При этом, согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, почти половина населения Украины использует русский язык в быту.* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

