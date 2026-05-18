Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему плохо инвестировать в ювелирные украшения - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/yuveliry-869741669.html
Россиянам объяснили, почему плохо инвестировать в ювелирные украшения
Россиянам объяснили, почему плохо инвестировать в ювелирные украшения - 18.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему плохо инвестировать в ювелирные украшения
Покупка золотых украшений в качестве инвестиции почти всегда приводит к убытку, тогда как банковские слитки и монеты 999-й пробы позволяют сохранить капитал. Об | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T06:06+0300
2026-05-18T06:06+0300
финансы
бизнес
инвестиции
ювелирные украшения
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/94/842299462_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_efc401cd16872dcacde798a75152d3bf.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Покупка золотых украшений в качестве инвестиции почти всегда приводит к убытку, тогда как банковские слитки и монеты 999-й пробы позволяют сохранить капитал. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, в ювелирных изделиях преобладают сплавы 585-й и 750-й пробы, содержание золота в которых составляет 58,5% и 75% соответственно. При покупке украшения покупатель платит не только за металл, но и за дизайн, бренд и торговую наценку, что может увеличивать цену на 100–300% от стоимости сырья. Кроме того, в цену включен НДС 20%. При продаже вся эта добавленная стоимость исчезает — скупщики оценивают изделие как лом по весу чистого металла с дисконтом.В отличие от украшений, слитки 999-й пробы освобождены от НДС с марта 2022 года. Разница между ценой покупки и продажи составляет 3–10%, что несопоставимо с ювелирной наценкой. Эксперт также напомнил, что на Востоке золотые украшения действительно служат инвестицией из-за высокой пробы (22–23 карата), минимальной дизайнерской наценки и отсутствия НДС, но в России такая модель не работает из-за иной структуры рынка и налогов."Инвестиционное золото — это исключительно 999-я проба. Украшения имеют свою функцию — элемент стиля и статуса, но не инструмент сохранения капитала", — резюмировал Мольдерф.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/94/842299462_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_fa9618d627701f9b461108f9e0fffdf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, инвестиции, ювелирные украшения
Финансы, Бизнес, инвестиции, ювелирные украшения
06:06 18.05.2026
 
Россиянам объяснили, почему плохо инвестировать в ювелирные украшения

Мольдерф: ювелирное золото проигрывает слиткам из-за наценок и налогов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПлатиновые кулоны с бриллиантами
Платиновые кулоны с бриллиантами - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Покупка золотых украшений в качестве инвестиции почти всегда приводит к убытку, тогда как банковские слитки и монеты 999-й пробы позволяют сохранить капитал. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
По его словам, в ювелирных изделиях преобладают сплавы 585-й и 750-й пробы, содержание золота в которых составляет 58,5% и 75% соответственно. При покупке украшения покупатель платит не только за металл, но и за дизайн, бренд и торговую наценку, что может увеличивать цену на 100–300% от стоимости сырья. Кроме того, в цену включен НДС 20%. При продаже вся эта добавленная стоимость исчезает — скупщики оценивают изделие как лом по весу чистого металла с дисконтом.
В отличие от украшений, слитки 999-й пробы освобождены от НДС с марта 2022 года. Разница между ценой покупки и продажи составляет 3–10%, что несопоставимо с ювелирной наценкой.
Эксперт также напомнил, что на Востоке золотые украшения действительно служат инвестицией из-за высокой пробы (22–23 карата), минимальной дизайнерской наценки и отсутствия НДС, но в России такая модель не работает из-за иной структуры рынка и налогов.
"Инвестиционное золото — это исключительно 999-я проба. Украшения имеют свою функцию — элемент стиля и статуса, но не инструмент сохранения капитала", — резюмировал Мольдерф.
 
ФинансыБизнесинвестицииювелирные украшения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала