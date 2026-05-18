Россиянам объяснили, почему плохо инвестировать в ювелирные украшения
2026-05-18T06:06+0300
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Покупка золотых украшений в качестве инвестиции почти всегда приводит к убытку, тогда как банковские слитки и монеты 999-й пробы позволяют сохранить капитал. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, в ювелирных изделиях преобладают сплавы 585-й и 750-й пробы, содержание золота в которых составляет 58,5% и 75% соответственно. При покупке украшения покупатель платит не только за металл, но и за дизайн, бренд и торговую наценку, что может увеличивать цену на 100–300% от стоимости сырья. Кроме того, в цену включен НДС 20%. При продаже вся эта добавленная стоимость исчезает — скупщики оценивают изделие как лом по весу чистого металла с дисконтом.В отличие от украшений, слитки 999-й пробы освобождены от НДС с марта 2022 года. Разница между ценой покупки и продажи составляет 3–10%, что несопоставимо с ювелирной наценкой. Эксперт также напомнил, что на Востоке золотые украшения действительно служат инвестицией из-за высокой пробы (22–23 карата), минимальной дизайнерской наценки и отсутствия НДС, но в России такая модель не работает из-за иной структуры рынка и налогов."Инвестиционное золото — это исключительно 999-я проба. Украшения имеют свою функцию — элемент стиля и статуса, но не инструмент сохранения капитала", — резюмировал Мольдерф.
Мольдерф: ювелирное золото проигрывает слиткам из-за наценок и налогов
