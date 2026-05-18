https://1prime.ru/20260518/zakharova-870024206.html
Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна
Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна - 18.05.2026, ПРАЙМ
Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала видеозапись, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян во время... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:07+0300
2026-05-18T23:07+0300
2026-05-18T23:07+0300
армения
франция
ереван
никол пашинян
мария захарова
эммануэль макрон
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала видеозапись, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с избирателями накричал на поспорившую с ним женщину."Визит (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона и (Владимира — Прим. ред.) Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо. Или на лице", — написала она.В понедельник Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку и пообещал уничтожить политических противников, в том числе бывшего президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Инцидент произошел на встрече с избирателями. Подошедшая к армянскому премьеру женщина обвинила его в том, что тот украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение, отнял детей и брата. В ответ Пашинян вновь заявил о "сбежавших" во время конфликта карабахцах и пригрозил "согнуть" политических оппонентов.В начале мая высшее руководство Европейского союза и лидеры западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу ЕС Антониу Кошту, а также Владимира Зеленского, посетили состоявшийся в Ереване восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый двусторонний саммит ЕС – Армения.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
армения
франция
ереван
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, франция, ереван, никол пашинян, мария захарова, эммануэль макрон, ес, мид рф
АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, Ереван, Никол Пашинян, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, ЕС, МИД РФ
Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна
Захарова отреагировала на истерику Пашиняна фразой про европейские ценности