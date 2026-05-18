Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна - 18.05.2026, ПРАЙМ
Захарова резко отреагировала на истерику Пашиняна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала видеозапись, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян во время... | 18.05.2026, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на истерику Пашиняна фразой про европейские ценности

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала видеозапись, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с избирателями накричал на поспорившую с ним женщину.
"Визит (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона и (Владимира — Прим. ред.) Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо. Или на лице", — написала она.
В понедельник Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку и пообещал уничтожить политических противников, в том числе бывшего президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Инцидент произошел на встрече с избирателями. Подошедшая к армянскому премьеру женщина обвинила его в том, что тот украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение, отнял детей и брата. В ответ Пашинян вновь заявил о "сбежавших" во время конфликта карабахцах и пригрозил "согнуть" политических оппонентов.
В начале мая высшее руководство Европейского союза и лидеры западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу ЕС Антониу Кошту, а также Владимира Зеленского, посетили состоявшийся в Ереване восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый двусторонний саммит ЕС – Армения.
