Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию - 18.05.2026, ПРАЙМ
Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. | 18.05.2026, ПРАЙМ
ВЕНА, 18 мая - ПРАЙМ, Светлана Берило. Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Как отметил собеседник агентства, сейчас наблюдается рост спроса на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов. Он уточнил, что интерес "носит устойчивый характер".
"Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы", - рассказал Черкашин.
Он добавил, что среди тех, кто проявляет интерес к программе, есть и молодые семьи, воспитывающие детей "и желающие, чтобы они росли в иной культурной, нравственной и моральной среде, не разделяя тех либеральных ценностей, которые сегодня активно продвигаются в Европе и в целом на Западе".
"Люди по-разному оценивают уровень и перспективы благосостояния. Многие считают, что сегодня в России существуют хорошие экономические возможности. Для части людей важным фактором является привлекательность России как места для инвестиций и ведения бизнеса, и этот аспект тоже не стоит сбрасывать со счетов", - добавил генконсул.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
 
