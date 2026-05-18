Цена на золото снижается - 18.05.2026, ПРАЙМ
Цена на золото снижается
Цена на золото снижается - 18.05.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото снижается в понедельник утром, ранее в ходе торгов дня котировки металла опускались ниже отметки в 4500 долларов за тройскую унцию,... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T10:28+0300
Рынок, Торги, США, Comex
Цена на золото опустилась ниже отметки в $4500 впервые с марта

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается в понедельник утром, ранее в ходе торгов дня котировки металла опускались ниже отметки в 4500 долларов за тройскую унцию, впервые с марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.23 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 18 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до 4543,9 доллара за тройскую унцию, показатель ранее в ходе торгов находился ниже уровня в 4500 долларов впервые с 30 марта.
Июльский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 2,06% - до 75,95 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднимается до 4,621% с 4,599% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, повышение доходности которого может способствовать снижению цены на золото.
"Распродажа долгосрочных казначейских облигаций США означает, что долгосрочные процентные ставки, вероятно, растут, что косвенно увеличивает альтернативные издержки владения золотом", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
 
