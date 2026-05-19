https://1prime.ru/20260519/almazy-870049062.html
Минфин надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году
Минфин надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году - 19.05.2026, ПРАЙМ
Минфин надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году
Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T15:47+0300
2026-05-19T15:47+0300
2026-05-19T15:47+0300
алексей моисеев
минфин
алроса
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/67/837626758_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_1c552f0a02ec2ed91b6c98c01a04273a.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Надеюсь, что в этом году", - ответил он на вопрос о том, в каком временном периоде можно ожидать данных мер. Моисеев уточнил, что система будет "щадящая". Во-первых, пошлины будут распространяться не на все камни, а только на те, "которые экономически эффективно гранить в России". Во-вторых, будет процедура отказа. "Мы с "Алросой" активно работаем, естественно, им этого не очень хочется", - добавил он. Замминистра подчеркнул, что мера является защитной, так как отрасль отечественной огранки была практически утрачена после отмены подобной пошлины из-за присоединения РФ к ВТО. Он выразил опасение, что в ином случае могут быть утрачены и компетенции, которые пока еще есть в секторе. В январе Моисеев заявлял, что Минфин разрабатывает меры поддержки огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов. В сентябре замминистра финансов сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов.
https://1prime.ru/20260308/almazy-868128100.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/67/837626758_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_64ed857e998bb42203dc5bcc74c0d0a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей моисеев, минфин, алроса, вто
Алексей Моисеев, Минфин, Алроса, ВТО
Минфин надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году
Минфин надеется на введение "щадящих" экспортных пошлин на алмазы в текущем году
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Надеюсь, что в этом году", - ответил он на вопрос о том, в каком временном периоде можно ожидать данных мер.
В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы
Моисеев уточнил, что система будет "щадящая". Во-первых, пошлины будут распространяться не на все камни, а только на те, "которые экономически эффективно гранить в России". Во-вторых, будет процедура отказа.
"Мы с "Алросой" активно работаем, естественно, им этого не очень хочется", - добавил он.
Замминистра подчеркнул, что мера является защитной, так как отрасль отечественной огранки была практически утрачена после отмены подобной пошлины из-за присоединения РФ к ВТО. Он выразил опасение, что в ином случае могут быть утрачены и компетенции, которые пока еще есть в секторе.
В январе Моисеев заявлял, что Минфин разрабатывает меры поддержки огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов.
В сентябре замминистра финансов сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов.