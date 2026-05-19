Минфин надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году

Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. | 19.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Надеюсь, что в этом году", - ответил он на вопрос о том, в каком временном периоде можно ожидать данных мер. Моисеев уточнил, что система будет "щадящая". Во-первых, пошлины будут распространяться не на все камни, а только на те, "которые экономически эффективно гранить в России". Во-вторых, будет процедура отказа. "Мы с "Алросой" активно работаем, естественно, им этого не очень хочется", - добавил он. Замминистра подчеркнул, что мера является защитной, так как отрасль отечественной огранки была практически утрачена после отмены подобной пошлины из-за присоединения РФ к ВТО. Он выразил опасение, что в ином случае могут быть утрачены и компетенции, которые пока еще есть в секторе. В январе Моисеев заявлял, что Минфин разрабатывает меры поддержки огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов. В сентябре замминистра финансов сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов.

