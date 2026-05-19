Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур - 19.05.2026, ПРАЙМ
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур

Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска-на-Амуре сбрасываются в Амур

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – ПРАЙМ. Сточные воды, образующиеся в результате деятельности аэропорта, сбрасываются в Амур, при этом разрешения на использование водного объекта у организации нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Надзорный орган установил, что очистные сооружения аэропорта Николаевск-на-Амуре – АО "Хабаровские авиалинии" захламлены, а фильтрующие компоненты и насосы отсутствуют.
"Сточные воды, образуемые в результате хозяйственной деятельности аэропорта, в том числе при противообледенительной обработке воздушных судов, сбрасываются в реку Амур. При этом решение о предоставлении водного объекта в пользование у организации отсутствует", – говорится в сообщении ведомства.
Руководителю авиапредприятия было внесено представление, однако нарушения не были устранены.
"Прокурор обратился в суд с иском о понуждении привести сооружения в нормативное состояние, ввести их в эксплуатацию и получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и дренажных вод. Требования транспортного прокурора удовлетворены", – говорится в сообщении надзорного органа.
Также в ведомстве добавили, что ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за пользование водным объектом с нарушением условий с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.
 
