https://1prime.ru/20260519/amur-870031965.html
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур - 19.05.2026, ПРАЙМ
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур
Сточные воды, образующиеся в результате деятельности аэропорта, сбрасываются в Амур, при этом разрешения на использование водного объекта у организации нет,... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T07:04+0300
2026-05-19T07:04+0300
2026-05-19T07:04+0300
бизнес
общество
амур
хабаровские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870031965.jpg?1779163464
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – ПРАЙМ. Сточные воды, образующиеся в результате деятельности аэропорта, сбрасываются в Амур, при этом разрешения на использование водного объекта у организации нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Надзорный орган установил, что очистные сооружения аэропорта Николаевск-на-Амуре – АО "Хабаровские авиалинии" захламлены, а фильтрующие компоненты и насосы отсутствуют.
"Сточные воды, образуемые в результате хозяйственной деятельности аэропорта, в том числе при противообледенительной обработке воздушных судов, сбрасываются в реку Амур. При этом решение о предоставлении водного объекта в пользование у организации отсутствует", – говорится в сообщении ведомства.
Руководителю авиапредприятия было внесено представление, однако нарушения не были устранены.
"Прокурор обратился в суд с иском о понуждении привести сооружения в нормативное состояние, ввести их в эксплуатацию и получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и дренажных вод. Требования транспортного прокурора удовлетворены", – говорится в сообщении надзорного органа.
Также в ведомстве добавили, что ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за пользование водным объектом с нарушением условий с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.
амур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , амур, хабаровские авиалинии
Бизнес, Общество , Амур, Хабаровские авиалинии
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска сбрасываются в Амур
Прокуратура: сточные воды аэропорта Николаевска-на-Амуре сбрасываются в Амур
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – ПРАЙМ. Сточные воды, образующиеся в результате деятельности аэропорта, сбрасываются в Амур, при этом разрешения на использование водного объекта у организации нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Надзорный орган установил, что очистные сооружения аэропорта Николаевск-на-Амуре – АО "Хабаровские авиалинии" захламлены, а фильтрующие компоненты и насосы отсутствуют.
"Сточные воды, образуемые в результате хозяйственной деятельности аэропорта, в том числе при противообледенительной обработке воздушных судов, сбрасываются в реку Амур. При этом решение о предоставлении водного объекта в пользование у организации отсутствует", – говорится в сообщении ведомства.
Руководителю авиапредприятия было внесено представление, однако нарушения не были устранены.
"Прокурор обратился в суд с иском о понуждении привести сооружения в нормативное состояние, ввести их в эксплуатацию и получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и дренажных вод. Требования транспортного прокурора удовлетворены", – говорится в сообщении надзорного органа.
Также в ведомстве добавили, что ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за пользование водным объектом с нарушением условий с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.