Аналитик рассказал, от чего зависит поддержка курса доллара - 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T02:47+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс доллара до конца весны может опуститься ниже ключевой отметки 70 рублей, однако в июне поддержка курсам валют относительно рубля может прийти от роста в 2-3 раза покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта - упал на 12,49 рубля: от уровня 84,84 рубля до 72,35 рубля (-14,72%) на 19 мая. Внебиржевой курс американской валюты опускался в понедельник до 71,99 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. Преобладание продажи валюты над ее покупками в указанный период было обусловлено в первую очередь низкими объемами операций Минфина РФ в рамках бюджетного правила, рассуждает эксперт. "При ожиданиях рынком покупок валюты регулятором в объеме 300-500 миллиардов рублей в эквиваленте мы в мае имеем всего 110,3 миллиарда (5,8 миллиарда в день), и ЦБ РФ пока продает валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. В итоге покупки составляют лишь 1,18 миллиарда в день", - говорит он. До объявления Минфином новых параметров покупки валюты остается еще две с половиной недели, напоминает Суверов. "Поэтому укрепление рубля до завершения весны продолжится. При этом на фоне большого количества на рынке позиций, открытых в надежде на разворот рубля вниз, у спекулянтов есть большой соблазн сорвать "маржин коллы", заставив инвесторов закрывать эти позиции и продавать валюту, чтобы минимизировать потери. В итоге рубль еще больше укрепится, а доллар может в моменте уйти и ниже 70 рублей", - прогнозирует он. Между тем, рынок верит, что Минфин все же нарастит в 2-3 раза покупки валюты, и в июне их объем составит 250-300 миллиардов рублей, отмечает Суверов. "Это будет компенсировать возросший объем продаж валюты экспортерами, а курс стабилизируется около 70 рублей за доллар", - резюмирует он.

