В США прокомментировали удары ВСУ по России - 19.05.2026, ПРАЙМ
Атаки ВСУ на российскую инфраструктуру свидетельствуют об отчаянии киевского режима, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале... | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Атаки ВСУ на российскую инфраструктуру свидетельствуют об отчаянии киевского режима, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Glenn Diesen. "Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится", — отметил он. По мнению эксперта, США уже готовы к договоренности с Россией, однако Брюссель и Киев продолжают всеми силами оказывать сопротивление.Накануне американская военная разведка в докладе генерального инспектора Пентагона для конгресса США назвала удары ВСУ по инфраструктуре России беспорядочными и неспособными повлиять на способность Москвы проводить военные операции. Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Миршаймер: атаки по инфраструктуре России свидетельствуют об отчаянии Киева