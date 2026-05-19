Прямой авиарейс связал Нижний Новгород с Белградом
Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Сербии Белградом открылось 19 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Сербии Белградом открылось 19 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Встречаем первый самолет из Белграда. С сегодняшнего дня сербский национальный авиаперевозчик запускает регулярное прямое авиасообщение между нашими городами. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Время в пути - менее четырех часов", - написал Никитин в канале на платформе "Макс". Он отметил, что Нижний Новгород стал пятым российским городом в маршрутной сети Air Serbia. "Особенно приятно, что именно Белград теперь связан с нашим регионом прямым рейсом. Это намного больше, чем просто новый маршрут. Сербия - один из ключевых партнеров Нижегородской области", - заявил глава региона. Он отметил, что Нижегородская область и Сербия развивают сотрудничество в промышленности, IT, образовании и инвестиционной сфере. Кроме того, прорабатывается выход нижегородских компаний на сербский рынок, расширяются межвузовские связи, готовятся новые совместные проекты. "У нового рейса большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений", - подчеркнул Никитин.
Нижегородский губернатор Никитин сообщил о запуске прямого авиасообщения с Белградом