Прямой авиарейс связал Нижний Новгород с Белградом - 19.05.2026, ПРАЙМ
Прямой авиарейс связал Нижний Новгород с Белградом
Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Сербии Белградом открылось 19 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. | 19.05.2026, ПРАЙМ
Нижегородский губернатор Никитин сообщил о запуске прямого авиасообщения с Белградом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Сербии Белградом открылось 19 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Встречаем первый самолет из Белграда. С сегодняшнего дня сербский национальный авиаперевозчик запускает регулярное прямое авиасообщение между нашими городами. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Время в пути - менее четырех часов", - написал Никитин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что Нижний Новгород стал пятым российским городом в маршрутной сети Air Serbia.
"Особенно приятно, что именно Белград теперь связан с нашим регионом прямым рейсом. Это намного больше, чем просто новый маршрут. Сербия - один из ключевых партнеров Нижегородской области", - заявил глава региона.
Он отметил, что Нижегородская область и Сербия развивают сотрудничество в промышленности, IT, образовании и инвестиционной сфере. Кроме того, прорабатывается выход нижегородских компаний на сербский рынок, расширяются межвузовские связи, готовятся новые совместные проекты.
"У нового рейса большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений", - подчеркнул Никитин.
 
