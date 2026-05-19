https://1prime.ru/20260519/avstralija-870031647.html

Австралия договорилась о поставках авиационного топлива из Китая

Австралия договорилась о поставках авиационного топлива из Китая - 19.05.2026, ПРАЙМ

Австралия договорилась о поставках авиационного топлива из Китая

Австралия договорилась о поставках более 600 тысяч баррелей авиационного топлива из Китая и 38,5 тысячи тонн сельскохозяйственной мочевины из Брунея на фоне... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T06:40+0300

2026-05-19T06:40+0300

2026-05-19T06:40+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

австралия

китай

иран

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870031647.jpg?1779162009

ДЖАКАРТА, 19 мая — ПРАЙМ. Австралия договорилась о поставках более 600 тысяч баррелей авиационного топлива из Китая и 38,5 тысячи тонн сельскохозяйственной мочевины из Брунея на фоне перебоев в поставках, вызванных конфликтом вокруг Ирана, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в заявлении правительства. Поставки авиационного топлива начнутся в начале июня. "После переговоров между Австралией и Китаем, в том числе между премьер-министром и премьером КНР Ли, правительство Албанезе от Лейбористской партии помогло обеспечить три поставки авиационного топлива общим объемом более 600 000 баррелей или около 100 миллионов литров", — говорится в заявлении. По данным властей, дополнительный объем авиатоплива эквивалентен примерно 1% годового потребления Австралии. Кроме того, Канберра обеспечила поставки 38,5 тысячи тонн сельскохозяйственной мочевины из Брунея для поддержки фермеров и аграрного сектора. Поставки были обеспечены через новый механизм поддержки топливной и продовольственной безопасности объемом 7,5 миллиарда долларов. Фонд предусматривает кредиты, гарантии, страхование и ценовую поддержку для транспортной и сельскохозяйственной отраслей. Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что страна взаимодействует с государствами региона для смягчения последствий кризиса для мировой экономики и обеспечения бесперебойных поставок топлива.

австралия

китай

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, австралия, китай, иран, мид