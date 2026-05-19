Австралия договорилась о поставках авиационного топлива из Китая - 19.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Австралия договорилась о поставках авиационного топлива из Китая
Австралия договорилась о поставках более 600 тысяч баррелей авиационного топлива из Китая и 38,5 тысячи тонн сельскохозяйственной мочевины из Брунея на фоне... | 19.05.2026, ПРАЙМ
Австралия договорилась о поставках авиационного топлива из Китая и мочевины из Брунея

ДЖАКАРТА, 19 мая — ПРАЙМ. Австралия договорилась о поставках более 600 тысяч баррелей авиационного топлива из Китая и 38,5 тысячи тонн сельскохозяйственной мочевины из Брунея на фоне перебоев в поставках, вызванных конфликтом вокруг Ирана, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в заявлении правительства.
Поставки авиационного топлива начнутся в начале июня.
"После переговоров между Австралией и Китаем, в том числе между премьер-министром и премьером КНР Ли, правительство Албанезе от Лейбористской партии помогло обеспечить три поставки авиационного топлива общим объемом более 600 000 баррелей или около 100 миллионов литров", — говорится в заявлении.
По данным властей, дополнительный объем авиатоплива эквивалентен примерно 1% годового потребления Австралии.
Кроме того, Канберра обеспечила поставки 38,5 тысячи тонн сельскохозяйственной мочевины из Брунея для поддержки фермеров и аграрного сектора.
Поставки были обеспечены через новый механизм поддержки топливной и продовольственной безопасности объемом 7,5 миллиарда долларов. Фонд предусматривает кредиты, гарантии, страхование и ценовую поддержку для транспортной и сельскохозяйственной отраслей.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что страна взаимодействует с государствами региона для смягчения последствий кризиса для мировой экономики и обеспечения бесперебойных поставок топлива.
 
