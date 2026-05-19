Россельхознадзор ограничит поставки бананов из Эквадора

Россельхознадзор ограничит с 20 мая поставки в РФ бананов эквадорского экспортера Exportadora De Banano Levexport S.A., сообщило ведомство. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T19:53+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор ограничит с 20 мая поставки в РФ бананов эквадорского экспортера Exportadora De Banano Levexport S.A., сообщило ведомство. "Россельхознадзор сообщает о введении с 20 мая 2026 года временных ограничений на ввоз в Россию бананов от эквадорского экспортера Exportadora De Banano Levexport S.A.", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что решение принято из-за систематического выявления карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в бананах, поступающих на территорию России из Эквадора.

