Россельхознадзор ограничит поставки бананов из Эквадора
2026-05-19T19:53+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор ограничит с 20 мая поставки в РФ бананов эквадорского экспортера Exportadora De Banano Levexport S.A., сообщило ведомство. "Россельхознадзор сообщает о введении с 20 мая 2026 года временных ограничений на ввоз в Россию бананов от эквадорского экспортера Exportadora De Banano Levexport S.A.", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что решение принято из-за систематического выявления карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в бананах, поступающих на территорию России из Эквадора.
