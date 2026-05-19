Суд ввел процедуру банкротства экс-главы банка "Город"

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о банкротстве бывшего исполняющего...

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о банкротстве бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка "Город" Владимира Генералова и ввел начальную процедуру его банкротства – процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ. "Требования банка в размере более 3,7 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении. Ранее Генералов был признан виновным в хищении средств банка. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку она была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.

