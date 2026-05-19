Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ввел процедуру банкротства экс-главы банка "Город" - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/bankrotstvo-870054749.html
Суд ввел процедуру банкротства экс-главы банка "Город"
Суд ввел процедуру банкротства экс-главы банка "Город" - 19.05.2026, ПРАЙМ
Суд ввел процедуру банкротства экс-главы банка "Город"
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о банкротстве бывшего исполняющего... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T19:21+0300
2026-05-19T19:21+0300
экономика
банки
финансы
бизнес
москва
агентство по страхованию вкладов
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о банкротстве бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка "Город" Владимира Генералова и ввел начальную процедуру его банкротства – процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ. "Требования банка в размере более 3,7 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении. Ранее Генералов был признан виновным в хищении средств банка. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку она была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.
https://1prime.ru/20260513/sud-869890831.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc1b0c3bfb3d156c124e61e1d3a50d92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, москва, агентство по страхованию вкладов, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, банк Россия
19:21 19.05.2026
 
Суд ввел процедуру банкротства экс-главы банка "Город"

АСВ: суд ввел процедуру банкротства экс-руководителя банка "Город" Генералова

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о банкротстве бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка "Город" Владимира Генералова и ввел начальную процедуру его банкротства – процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ.
"Требования банка в размере более 3,7 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении.
Ранее Генералов был признан виновным в хищении средств банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку она была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Статуя богини Фемиды у здания суда - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-замглавы "Открытие Холдинга"
13 мая, 13:25
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесМОСКВААгентство по страхованию вкладовбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала