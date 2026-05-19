Бензин в США за сутки подорожал почти на два цента

Средняя стоимость бензина в США выросла за сутки почти на 2 цента и остается на максимумах с июля 2022 года

ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость бензина в США выросла за сутки почти на 2 цента и остается на максимумах с июля 2022 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости. Галлон (3,8 литра) топлива самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) теперь стоит в среднем по стране 4,533 доллара, или 85,04 рубля за литр. При этом топливо премиальной марки подорожало почти на 4,5 цента и стоит теперь 5,401 доллара за галлон, или 101,32 рубля за литр. В самом дорогом с точки зрения бензина штате Калифорния он подешевел на 0,05 цента и теперь стоит 6,146 доллара за галлон, или 115,3 рубля за литр. В шести штатах - Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска, Гавайи и Иллинойс - топливо давно уже стоит больше 5 долларов. Дешевле всего бензин обходится автомобилистам Техаса - 3,994 доллара за галлон, или 74,92 рубля за литр. Дешевле 4 долларов топливо стоит еще в двух штатах - Миссисипи и Джорджия. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

