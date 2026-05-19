Главу минфина США унизили в Китае, пишут СМИ - 19.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260519/bessent-870027668.html
Главу минфина США унизили в Китае, пишут СМИ
2026-05-19T02:25+0300
китай
сша
пекин
скотт бессент
дональд трамп
02:25 19.05.2026
 
Главу минфина США унизили в Китае, пишут СМИ

Daily Beast: Бессента в КНР не пустили на мероприятие из-за отсутствия бейджа

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Американский таблоид Daily Beast сообщил, что сотрудники службы безопасности не позволили министру финансов США Скотту Бессенту во время визита в Китай участвовать в мероприятии из-за отсутствия аккредитационного бейджа.

"По всей видимости, министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай на прошлой неделе", — отмечается в материале.

В сети появились видео, на которых видно, как сотрудник службы безопасности останавливает Бессента у входа в Большой зал народных собраний в Пекине, указывая на отсутствие у него необходимого удостоверения.

"После короткого разговора помощники передают ему какой-то предмет, после чего его пропустили в здание", — сообщает издание.

Дональд Трамп осуществил государственный визит в Китай с 13 по 15 мая, проведя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
По информации Daily Beast, президент США не достиг значимых результатов по обсуждаемым вопросам, которые ожидалось разрешить в ходе визита. Несмотря на заявления Трампа о прогрессе в обсуждении различных задач, он так и не уточнил, какие именно вопросы были решены.
 
