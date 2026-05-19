Главу минфина США унизили в Китае, пишут СМИ
Daily Beast: Бессента в КНР не пустили на мероприятие из-за отсутствия бейджа
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Американский таблоид Daily Beast сообщил, что сотрудники службы безопасности не позволили министру финансов США Скотту Бессенту во время визита в Китай участвовать в мероприятии из-за отсутствия аккредитационного бейджа.
"По всей видимости, министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай на прошлой неделе", — отмечается в материале.
В сети появились видео, на которых видно, как сотрудник службы безопасности останавливает Бессента у входа в Большой зал народных собраний в Пекине, указывая на отсутствие у него необходимого удостоверения.
"После короткого разговора помощники передают ему какой-то предмет, после чего его пропустили в здание", — сообщает издание.
Дональд Трамп осуществил государственный визит в Китай с 13 по 15 мая, проведя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
