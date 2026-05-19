Опрос: большинство россиян готовят машину перед продажей

2026-05-19T04:38+0300

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – ПРАЙМ. Большинство автовладельцев в России, по данным опроса, проводят тщательную подготовку автомобиля перед продажей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". Так, 31% опрошенных проводят основательную подготовку машины перед продажей, 31% респондентов отметили, что "делают что-то по мелочи", уточнили в пресс-службе. "Столько же - 31% - сказали, что продают машину как есть. Тщательной подготовкой авто перед продажей чаще занимаются автовладельцы Забайкалья (47%), Хакасии, Якутии, Омской области и Краснодарского края — по 44% участников опроса из этих регионов. Они готовятся основательно — приводят машину в опрятный вид и делают ремонт", - рассказал собеседник агентства. По его словам, дорабатывают мелочи в машине перед продажей в основном также в Якутии - 42%, в Самарской области и в Крыму — по 40% опрошенных. Не занимаются подготовкой автомобиля к продаже чаще в Томской области - 39%, Санкт-Петербурге - 38% , Кемеровской области - 37%. В Санкт-Петербурге 26% владельцев основательно готовят машину к продаже, а "делают что-то по мелочи" 36%. В Москве 41% опрошенных занимаются глобальной подготовкой, а небольшой - 27%, отметил собеседник. Всероссийский опрос проводился с 30 марта по 6 апреля среди пользователей "Дрома", в нем приняли участие более 6 тысяч человек.

